SU SALUD ORAL

El recorrido y el costo humano que existe detrás de crear cualquier cosa dependerá del camino que vamos a tomar, esperamos que las generaciones venideras nos empiecen sorprender con un nuevo pensar de como encausar los principales problemas a nivel de entendimiento y análisis sensorial, dicho de otra manera, el buen camino en las tomas de decisiones será sometido a un escrupuloso análisis para el beneficio de una comunidad en particular. Lo que viene detrás de como encausar el conocimiento, como hacerlo llegar a quienes pasan por un periodo de aprendizaje.

Vivimos en una época en donde pareciera que se complica el bien llevar el conocimiento, el poder enganchar a nuestros alumnos a que se interesen cada día en un tema en particular, por lo que dentro de su preparación académica será una meta para seguir y por la cual deberá luchar en el día a día tras conseguir dicho éxito. El la docencia, este concepto puede ser un poco ambiguo, dependerá de quien o quienes tengan al mando dicha cátedra y de que herramientas se nutra la forma de hacer entender que la docencia no es un paso más en el protocolo de los mismos docentes, sino que tiene un trasfondo mucho más interesante para lo cual estamos cada día en preparación, las diversas evaluaciones académicas a los docentes sirve de auto análisis en retrospectiva para entender que nuestra principal función es que el conocimiento llegue de la forma más correcta a los alumnos, si bien es cierto que los distractores sociales aparecen cada día más en nuestro entorno, lo que hace que nuestros alumnos estén un poco alejados de lo que realmente debería interesarles y estar abiertos a que el conocimiento llegue de manera amigable. En nuestra comunidad universitaria de la Facultad de Odontología Unidad Torreón, estamos enfocados en brindar bienestar integral de salud física y mental, nosotros deberíamos de ser los principales interesados en el bienestar de nuestros pacientes, por lo que el constante ensayo y la actualización de nuestros métodos deberán de permear en nuestros alumnos, somos el ejemplo vivo y real de una meta a seguir para ellos, por lo que el justificar cada acto que implique el bien actuar tendrá consonancia en el desempeño académico. El mover las manos para actuar y ver en qué zona de confort nos situamos, el auto análisis será la primera tarea a cumplir para nosotros los docentes. Termina un periodo escolar y de inmediato nos encontramos en otro, que llega con expectativa de triunfo, de ser cada día mejores, buscar la manera de prepararnos y entablar nuevas formas y llamativos métodos de enseñanza, cualquier que sea nuestra rama académica será nuestro menester entablar conocimiento nuevo que incluya en la valiosa oportunidad de oro de que la enseñanza sirva para el bien de los demás, en lo particular y lo general, crear conciencia de que el tiempo es oro, que es irreversible e irreparable, y con este pensar nos enfrentamos a un nuevo camino a seguir para poner en alto a nuestra Universidad Autónoma de Coahuila anteponiendo siempre el bien y fincando el saber para una formación odontológica educativa.