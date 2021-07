Cubrebocas, el negocio que se impulsó gracias a la pandemia de COVID-19

La desesperación ante la baja de ventas durante el aumento de restricciones por COVID-19, hizo que muchos comerciantes cambiaran radicalmente su giro, tal como es el caso de Laura, quien anteriormente vendía dulces y cigarros en la zona centro de la ciudad.

Y es que el hecho de no vender ni un chicle ante la soledad de las calles que principalmente se registraba el año anterior, obligó a Laura a pensar en una nueva forma de ganar dinero, pues tiene un pequeño de tres años que alimentar.

“Pensé en muchas cosas, pero regresaba a lo mismo, no había gente y la poca que había no te iba a comprar una gordita por ejemplo, son cosas que ya hay en la calle”, comentó.

Fue su propia madre quien le dio la idea de vender cubrebocas, pues se han vuelto indispensables, simplemente no puedes salir sin ellos.

Y así empezó a buscar por internet mayoristas que le ofrecieran un mejor precio, y aquel rincón donde tenía su caja con cigarrillos y paletas, cambio a una reja con cubrebocas de todos los precios y diseños.

“Yo inicié como en Mayo del año pasado la venta, si vendía bastante, todos querían uno, y al principio te pedían el mejor, nadie se quería contagiar, te llevaban hasta de dos o tres”, comentó.

Sus ventas, dijo que iban muy bien, sin embargo, señaló que quizás la gente se aburrió de cuidarse, las calles tuvieron vida de nuevo, los comercios abrieron con reserva, pero a la gente ya no le importó cuidarse.

Posiblemente con la aplicación de la vacuna, muchos piensan que una dosis es suficiente para que el virus del COVID-19 no les afecte, lo cual está fuera de la realidad.

“Ya no es como antes, ya nadie le importa comprar uno, ya les vale si traen o no cubrebocas, ya no se vende tanto”, indicó.

Y es que basta con salir a caminar al centro de la ciudad para darse cuenta que efectivamente la gente dejó de temerle a la COVID, pues ya es usual ver tanto a niños, jóvenes o adultos paseando con el cubrebocas de adorno, comiendo mientras caminan, y no respetar la distancia cuando van a pagar.