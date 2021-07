El Gobierno federal de México permitirá la importación y venta de dispositivos para calentar tabaco

El Gobierno federal permitirá la importación y venta de dispositivos para calentar tabaco, que habían sido incluidos en la prohibición general contra vaporizadores y otros aparatos similares, decretada por el Ejecutivo en febrero de 2020.

La Secretaría de Economía publicó ayer una reforma al Decreto Presidencial que prohibió la importación de cigarros electrónicos y vapeadores, para ajustarse a una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia en noviembre de 2020.

En ese fallo, la Segunda Sala de la Corte confirmó la prohibición de importar vapeadores y cigarros electrónicos, pero consideró inconstitucional vetar el acceso de dispositivos que sólo calientan el tabaco en vez de quemarlo, como hacen los cigarros tradicionales.

El principal beneficiario del nuevo decreto publicado hoy en edición vespertina del Diario Oficial, sería la tabacalera Philip Morris, que comercializa el calentador de tabaco IQOS y que, de hecho, ya había ganado un amparo en primera instancia contra la prohibición para importarlo.

RJ Reynolds, otra tabacalera, vende el calentador de tabaco Eclipse, aunque se desconoce si ha litigado para importarlo a México.

En su sentencia de noviembre, la Corte identificó tres tipos de dispositivos: Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN), productos estrictamente del tabaco que funciona a través de calentarlo, pero no quemarlo; Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), artefactos que calientan sustancias líquidas que pueden o no contener nicotina, es decir, son dispositivos que no queman ni utilizan hojas de tabaco, sino que vaporizan una solución que inhala el usuario y Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), que operan bajo un mecanismo idéntico o similar a los SEAN, no procesan nicotina y no son un producto del tabaco.

Con la reforma de hoy, lo único que se puede comercializar son los SACN, mientras que los otros dos seguirán prohibidos.

El Ejecutivo federal prohibió la importación de cigarros electrónicos por los 2 mil 758 pacientes hospitalizados en 2019 Estados Unidos con enfermedad pulmonar grave, incluyendo 64 defunciones, asociados al uso de estos dispositivos, que, sin embargo, no han sido prohibidos en ese país.