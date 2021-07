El que se está convirtiendo en un verdadero problema para los objetivos del resucitado Partido Revolucionario Institucional -que si bien respiró en Coahuila con los resultados electorales del pasado 6 de junio, a nivel nacional está casi en la lona- es el profe Mario Cepeda, a quien no solo le regalaron una curul en el congreso local, luego de que el tricolor mandara al suspirante que ganó el distrito, Shamir Fernández, a "chapulinear" por una silla en el Congreso de la Unión, sino que además su hijo, Mario Cepeda Jr., está a cargo, por decirlo de alguna manera, del fantasmal INEA en Torreón, donde no se paran ni las moscas, pero, eso sí, cuenta con un importante presupuesto, que se maneja a discreción haya o no haya resultados en la promoción de la educación de los adultos.

El profe ahora jura y perjura que, a pesar de haber perdido en la pasada elección sus casillas, su hija, la regidora de la actual administración Isis Cepeda, seguirá viviendo en el acierto durante los próximos tres años porque estará al frente de una dirección de la próxima administración municipal, por lo que ya anda repartiendo puestos a diestra y siniestra, algo que tiene molesto a uno que otro jefazo de su partido en la región, que aseguran que alguien le tiene que poner un alto. **************** Bastante está batallando el oneroso Instituto Nacional Electoral con eso de reclutar personal para que atienda las 59 mil mesas de votación que se instalarán en el país para el "capricho"… Perdón, consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los mexicanos digan si están de acuerdo o no con eso de "enjuiciar" a los expresidentes, aunque la pregunta diseñada por la corte es un verdadero galimatías que nadie en su sano juicio ha descifrado. La provincia de Coahuila no es la excepción, pues dicho ejercicio, al que nadie entiende, ni le ve beneficio alguno, no ha logrado despertar interés; al contrario, está revirando en perjuicio del jefazo de la "Cuatroté" por los 528 millones de pesos que costará. El temor es que no se logre la cantidad suficiente de ciudadanos convocados a realizar esta tarea el domingo 1 de agosto y quede demostrada su inutilidad. En tanto, transcurre la llamada veda electoral, con la que el Gobierno federal puso una mordaza a los Gobiernos estatales y municipales, mientras el preciso sigue campante en sus mañaneras. Por cierto, la consulta implicará que haya Ley Seca, con la consiguiente afectación a los comercios dedicados a las bebidas etílicas. **************** Y donde ya "salió el peine" fue en el cacaraqueado proyecto del Tren Coahuilteca, que si bien, de concretarse, representaría un avance importante para la conectividad de relevantes sectores habitacionales e industriales enclavados en municipios de allá de la Región Sureste, nada más por tratarse de aquellos senadores morenistas que hacen lo que sea para aparecer en la foto quienes lo están promoviendo, pues ya se da por descartado. Lo "fumado" del proyecto es que ni las autoridades de la provincia de Coahuila ni las de los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y demás ciudades involucradas saben algo oficial al respecto y, por su parte, los urbanistas cuestionan la factibilidad técnica del sistema de transporte; pero lo verdaderamente imposible es lo que afirman los representantes de la Cuarta Transformación en la provincia: que en un mes se pueden iniciar los trabajos. Nada más se requiere que el Gobierno federal suelte 36 millones de pesos para el proyecto ejecutivo y después algo así como 8 mil millones de pesillos para la obra y la compra de los vagones. En esto estriba el "pequeño detalle". **************** Nuestros subagentes, disfrazados con trajes parecidos a los espaciales, por aquello de la protección para evitar contagios del funesto coronavirus y las nuevas variantes que, a decir de los especialistas, son de rapidísima transmisión, nos comentan que ahí está la alerta ya para todos. Sin dar reversa a actividades económicas, pues los efectos de otro confinamiento serían devastadores, sí se extremarán acciones de supervisión en los próximos días. Los intrigosos subagentes aseguran que conforme a los resultados de los monitoreos diarios, y de no atenderse las recomendaciones de los encargados del Subcomité Regional de Salud y de la Secretaría de Salud de la provincia, en el sentido de que al vacacionar se tomen las medidas sanitarias harto conocidas y al regresar se aísle o se hagan pruebas de inmediato, evitar la asistencia a eventos masivos, como la boda en las calles del ejido Ana, las aglomeraciones en la cantina más grande de la ciudad… Digo, el estadio del Santos o de los Algodoneros, ahora sí, directamente del Palacio Rosa vendría la orden de aplicar sanciones económicas a los desobedientes. No hay que olvidar que, por decreto, en Coahuila el uso de cubrebocas es obligatorio, aunque nadie haga caso. Aunque nadie quiere llegar a ese extremo, solo es menester el cuidado, como en el caso del Rally turístico Coahuila 1000, donde les hicieron pruebas a los 234 competidores y sus acompañantes, se colocaron stands de control sanitario en cada uno de los municipios visitados y hubo operativos de vigilancia, todo supervisado. **************** Donde de plano las cosas no andan para nada bien y ahora se entienden "muchas cosas" es en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón. Conforme avanzan los preparativos para iniciar el proceso de entrega-recepción en esta importante área municipal de la actual administración, y que será de las primeras en las que meterán mano las nuevas autoridades, se descubren situaciones por demás extrañas y preocupantes. Nuestros subagentes, disfrazados de radio Motorola descontinuado, nos reportan que, por ejemplo, más de 100 equipos instalados en el mini-Pentágono creado al interior de la corporación policiaca, en el que se invirtieron más de cien millones de pesillos, nunca han estado enlazadas las cámaras del sistema de videovigilancia del Gobierno estatal. Desde el 13 de mayo de 2019, cuando fue inaugurado, jamás se permitió el acceso a representantes de ninguna dependencia ni de personal del Mando Especial de La Laguna; ni se quisieron vincular a los equipos del C-4 de Matamoros. Es decir, no se sabe hacia qué o para dónde vigilan; pero además, la Policía Municipal y hasta los agentes de tránsito y vialidad utilizan sistemas de radiocomunicación con frecuencias encriptadas. Total, puro hermetismo que tendría que desaparecer totalmente a partir del 1 de enero. Lo más interesante es que se conocerá, en teoría, al servicio de quiénes han estado. Y ya en los pantanosos terrenos de la inseguridad, nuestros subagentes, que todo lo oyen, nos reportan que todos los alcaldes electos del estado, tanto del RIP… perdón, del PRI, como de otros partidos, tendrán que empezar a deshojar la margarita respecto al perfil que pondrán al frente de sus policías municipales. Desde la "capirucha" del pan de pulque, recibieron instrucciones claras para que se pongan a trabajar, ya que sus prospectos tendrán que hacer con tiempo los exámenes de control y confianza, pues los resultados no se tienen de un día para otro. También, los 38 municipios tendrán que alinearse a la figura del Mando Único, lo que no sucede ahora, por "caprichos" de algunos, dicen.