México lamenta fallo de juez de EUA contra programa DACA

"Con pleno respeto a los asuntos internos de Estados Unidos, el Gobierno de México lamenta la decisión de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, sobre el programa DACA", expresó Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta oficial de Twitter.

En el mensaje, el funcionario aclaró que los permisos para los más de 600,000 jóvenes soñadoras y soñadores inscritos permanecen vigentes.

Y abundó que el Gobierno mexicano, a través de la red consular y la Embajada de Estados Unidos, continuará brindando protección y asistencia consular a las personas mexicanas beneficiarias de DACA.

Este viernes, el juez del Tribunal de Distrito del Sur de Texas, Andrew Hanen, ordenó al Gobierno de Estados Unidos que deje de aprobar nuevas solicitudes del DACA bajo el argumento que fue creado ilegalmente por el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).

A pesar de su fallo, Hanen dejó claro que su decisión no implica que las autoridades migratorias tomen "ninguna acción de deportación o criminal en contra de los beneficiarios de DACA", y permitirá que se renueven los actuales amparos migratorios, que dan un permiso temporal de residencia y trabajo para sus beneficiarios.

La decisión llega casi siete meses después de que Hanen escuchara los argumentos de las partes en esta demanda encabezada por el fiscal de Texas, Ken Paxton, contra el beneficio federal, que ampara actualmente a más de 650.000 jóvenes indocumentados y que estaba abierto a nuevos solicitantes.

En su conclusión, Hanen dijo que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) violó el Acta de Proceso Administrativo (APA) con la creación de DACA y su operación continuada.

El presidente del MALDEF, Thomas Sáenz, explicó en una conferencia posterior que el fallo afecta a todos aquellos a los que no les ha sido aprobado el amparo, incluyendo a las solicitudes que se encuentran atascadas en el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

Según datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), más de 50,000 jóvenes indocumentados que solicitaron por primera vez el beneficio serán afectados.

Para el 1 de abril había 55,550 nuevas solicitudes de DACA que aún necesitaban procesarse por USCIS. A este número se debe añadir las nuevas solicitudes recibidas en abril, mayo y junio.

