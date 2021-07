Lorenzo Córdova niega que INE 'no quiera' la consulta popular

En rueda de prensa en la ciudad de Mérida, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aclaró que no tiene intenciones de "boicotear" la Consulta Popular, y que quien haga tal aseveración "está mintiendo a la sociedad".

Aseguró que desde el pasado 15 de julio, el INE es el único órgano en el país que puede promover la Consulta Popular, tal y como establece la legislación, "se vale promoverla, pero no orientar a votar a favor o en contra, pues podrían caer en una ilegalidad", manifestó desde la capital yucateca donde acudió este viernes para inaugurar la nueva sede de INE en Yucatán.

"Lo digo sin medias tintas, quien diga que el INE no quiere la Consulta Popular, está mintiendo a la gente", enfatizó durante una rueda de prensa Córdova Vianello.

En ese sentido, la prensa local le preguntó si Morena está fuera de la ley al instalar mesas en los parques públicos promoviendo un "juicio a expresidentes".

Precisó que de entrada no habrá ningún juicio a expresidentes y adelantó que actualmente ante el INE se han presentado 15 quejas por situaciones vinculadas a la "pregunta y propaganda" de la Consulta Popular por lo que pidió a todas las y los actores políticos conducirse dentro del marco de la normatividad.

"Por supuesto que vamos a investigar, las y los legisladores de todas las fuerzas políticas aprobaron que el INE sea el único órgano que pueda publicitar la Consulta Popular que se realizará el 1 de agosto; si bien, todo mundo tiene libertad para promoverla, no pueden orientar ni sesgar a la ciudadanía", indicó. "Ojalá la gente no se confunda, y cuando vayan a votar no esperen una pregunta para enjuiciar a expresidentes, porque la realidad es otra", agregó.

Lorenzo Córdova reiteró que el INE destinó los recursos y elementos con los que se cuenta para dar trámite a este ejercicio, ya que no se contó con un presupuesto para ello.

El consejero presidente recordó que el INE quiso instalar 114 mil mesas receptoras, pero solo logró colocar 57 mil, debido al déficit financiero que enfrenta, además precisó que en la consulta se invirtieron 522 millones de pesos.