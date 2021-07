Mercedes Luna Fuentes, poesía coahuilense para unir otras voces

Un texto que representa la búsqueda personal de Mercedes Luna Fuentes será comentado este próximo martes 20 de julio en la capital de Coahuila, en el marco del Festival Internacional de Cultura de Saltillo.

Publicado por primera vez hace más de una década, ‘yo/carnicero’ nació a partir de una inquietud instaurada en la escritura de la poeta, relacionada con la soledad que se da en la ciudad. Originaria de Monclova, Coahuila, Mercedes arribó a Saltillo y comenzó la redacción del libro justo después de tomar un par de talleres literarios.

“En este caso, creo que todavía me sigue permeando. Ese es mi libro origen, como lo comenta Mario Castelán, quien me va a presentar próximamente (es un poeta que admiro mucho). Entonces, si es mi libro origen, de alguna forma permanece este interés que tengo por hablar del cuerpo, de la soledad, de los viajes. Eso es básicamente lo que permanece”, comenta la voz de Mercedes Luna Fuentes filtrada por la bocina telefónica.

En el tenor de los viajes, la poeta coahuilense viajó a Marruecos, dice, “hace bastantes años”. Mercedes Luna Fuentes realizó una lectura dentro de una universidad marroquí, fue entonces que el azar de las letras le permitió conocer al también poeta Khalid Raissouni.

“Me dice que si le permito traducir este libro. Entonces para mí fue muy importante su intervención porque sin conocernos, me pide esto y para mí fue un privilegio realmente”.

El honor de la coahuilense no era para menos. Khalid Raissouni se ha dedicado a traducir a grandes poetas de lengua hispana, incluido al español Antonio Gamoneda, ganador del Premio Cervantes 2006.

Así, un verso de emoción se compuso en el semblante de Mercedes Luna Fuentes y guardó la traducción al árabe de Raissouni para concretar un proyecto digno con la misma, pues se trataba de un regalo que había recibido con todo el respeto y la seriedad posible.

“Entonces fue cuando el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo estuvo produciendo libros cada año y el año anterior me hacen la invitación por trayectoria, como a otros autores. Acepto y pienso que es un buen momento”.

Pero esta edición de ‘yo/carnicero’ también es una coedición del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo con Editorial Aldus, casa literaria a la que Mercedes Luna Fuentes envió el poemario dentro de un concurso y fue aceptado.

De pronto, la voz de la poeta de agradecimiento, pues comenta que le debe mucho a Saltillo, urbe que la adoptó y donde su escritura poética ha encontrado solidez.

“Si bien aún no logro llamarme con tranquilidad saltillense, yo le debo mucho a Saltillo”.

Resonancia

En la contraportada del libro, Juan Carlos Bautista escribe: “Este volumen no solo sorprenderá a quienes lean a Mercedes Luna por primera vez. También a quienes hemos seguido su trayectoria, nos dará una luz nueva este libro de viaje...”.

Y es que la lectura de ‘yo/carnicero’ produce en la poeta una resonancia hacia la búsqueda de rasgos extraños propios del ser humano y que ella define como incomodidad.

“Normalmente lo placentero, lo hermoso, lo bello, nos es dado cada día, todos los días, pero normalmente huimos de esa parte incómoda, de esa parte de la soledad, de esa parte de la publicidad en exceso de la materialización de una intención, en la búsqueda de lo material”.

La obra también resuena sobre lo despiadadas que son las personas con sus propias parejas, pues normalmente, los individuos son incapaces de mirarse a sí mismos; delegan su responsabilidad e intentan colocarla en el otro.

“Eso es lo que sigue resonando y es lo que estoy buscando continuamente, y obviamente la poesía para mí es lo que te une, lo que te une con el otro. Vuelvo a pensar qué fue lo que orillo a Khalid Raissouni de un mundo completamente distinto, de una cultura completamente distinta… a mí me sigue asombrando este grado de comunicación que podemos tener entre poetas, que hay un grado de sensibilidad. No es el lenguaje, es el efecto, es el signo. Entonces en ese caso, eso que resonó en Khalid también puede ser, en cierto sentido, lo que sigue resonando y por eso me tradujo”.

En este ambiente es cómo surge el título del poemario: ‘yo/carnicero’ provoca que Mercedes Luna Fuentes se haga responsable de sus “crímenes”.

“Me hago responsable de lo que tenga que ver y lo acepto. Y también, en ese sentido, estoy dándole una visión a quien me lea de lo que creo que es un recorrido a través de un metro. Hay una voz cantante, que es el ‘yo/carnicero’, y esa voz va a lo largo que se hace a través de un metro. Tú sabes que en Saltillo no existe un metro. Me inventé este metro donde se hace un viaje de lo imposible”.

La traducción al árabe de ‘yo/carnicero’ será presentada el martes 20 de julio a las 16:00 horas, en el Centro Cultural Vito Alessio de Saltillo. El evento está enmarcado en el Festival Internacional de Cultura de esa ciudad y contará con la participación de Mario Castelán y del traductor Khalid Raissouni.