Veda no frena supervisión por AMLO de programas de Bienestar en Guerrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta tarde que decidió no cancelar la supervisión de programas de Bienestar en esta comunidad, debido a la veda por la consulta popular para juzgar a expresidentes del 1 de agosto, porque deben de continuar con estas reuniones "a ras de tierra" y ver cómo avanzan estos programas y se entreguen de manera directa los apoyos económicos.

Acompañado por el gobernador Héctor Astudillo y por integrantes de su Gabinete de Bienestar, el titular del Ejecutivo federal indicó que se consolidará la entrega de estos apoyos de manera directa con la construcción de todas las sucursales del Banco de Bienestar.

"No podemos transmitir esta reunión porque estamos en veda electoral debido a una consulta que se va a realizar en unos días más. De modo que esta es una reunión que ya teníamos agendada, programada, y decidimos no cancelarla, porque aún no transmitiendo, es muy importante que nos reunamos aquí, para que desde abajo, en el terreno, a ras de tierra, podamos evaluar, ver cómo se va avanzando en los programas de Bienestar.

"Tenemos que continuar con todos los programas de apoyo al pueblo y que se continúe con estos programas y con la estrategia de entregar de manera directa el apoyo a la gente, sin intermediación, creo que eso lo debemos de mantener y se va a consolidar este procedimiento una vez que tengamos todas las sucursales del Banco de Bienestar, hay que pensar en consolidar este sistema de dispersión de fondos de recursos".

El presidente López Obrador apuntó que el Banco de Bienestar tiene que ser una institución básica, central, para que, ubicadas las sucursales en regiones estratégicas la gente pueda cobrar "lo que por derecho y por justicia les corresponde, con su tarjeta, sin intermediarios.

"Va a ser el Banco de Bienestar, repito, el banco con más sucursales en el país, pero por mucho, porque el banco comercial que tiene más sucursales hoy en día cuenta con alrededor de mil 200 sucursales y muy concentradas en las grandes ciudades, pero aquí estamos hablando de 2 mil 700 sucursales, es el doble y ubicadas en lugares estratégicos", aseveró.

Esta mañana, la Presidencia de la República informó que no serían transmitidos por Cepropie ni por las redes sociales del Gobierno federal, los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador relacionados con programas sociales, durante su gira por Guerrero, debido a la veda electoral por la consulta popular del próximo 1 de agosto.

De acuerdo con Presidencia los eventos del titular del Ejecutivo en Guerrero estarán abiertos a la prensa, pero no serán difundidos.

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador reconoció que no "no sabía" si está prohibida la propaganda gubernamental y aclaró que no hablará de la consulta popular.

De acuerdo con Ley de Consulta Popular está prohibida toda propaganda gubernamental de los tres niveles de gobierno con excepción de la difusión de campañas de salud, educación, protección civil y seguridad hasta el 1 de agosto en que se celebrará la consulta.