¿Cuántas tazas de café equivalen a una bebida energética?

Todos tratamos de lucir muy despiertos y activos; quizá te das una pausa en algún momento de la semana, y sí te rindes en el sillón o en tu cama; sin embargo, siempre queremos estar atentos.

Por cumplir bien con nuestras labores, por terminar la tarea, tener energía para ir al gimnasio, o hasta para resistir a la desvelada, optamos por bebidas que nos ayuden a mantenernos activos, como el café o las llamadas bebidas energéticas.

Sin embargo, ¿sabes a cuántas tazas de café equivale una bebida energética?, aquí te lo aclaramos.

Probablemente eliges café porque amas su sabor, porque estás acostumbrado y porque en verdad te despierta o hasta sientes que te acelera para hacer tus labores.

O tal vez optas por una bebida energética porque simplemente la prefieres: te agrada el sabor, es un producto que habitualmente compras, te gusta y te funciona.

Sin embargo, si crees que tomar café o tomar una bebida energética es más efectivo porque una tiene más cafeína que la otra, vale la pena saber la equivalencia entre ellas.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor ha realizado análisis a las que conocemos como bebidas energéticas, pero que hace no mucho modificaron su denominación por cumplir con las normas más recientes, por lo que ahora se encuentran en el mercado con denominaciones como bebidas carbonatadas, bebidas carbonatadas con taurina, cafeína y vitaminas, bebidas carbonatadas adicionadas con vitaminas y extracto de guaraná y bebidas carbonatadas con guaraná adicionada con taurina y vitaminas.

"Todas contienen cafeína, algunas agregan taurina y la mayoría mezcla vitaminas del complejo B y glucuronolactona", dice la Profeco en su estudio de calidad publicado en julio 2020.

Añade que la cafeína es el principal ingrediente de estas bebidas porque estimula el sistema nervioso central inhibiendo los neurotransmisores relacionados con el cansancio y sueño.

Respecto a cuántas tazas de café equivale cada una de estas bebidas carbonatas, te sorprenderá saber que el contenido de cafeína es similar.

Según la Clínica Mayo, una taza de café de grano contiene 96 miligramos de cafeína, una taza de expreso, contiene 64 mg, y una de café instantáneo, 62 mg.

De acuerdo con datos de la Profeco, las bebidas carbonatadas con más cafeína que se comercializan en México, son: Coca Cola Energy, de 355 ml, con 115.4 mg de cafeína por envase; Vive 100% Ginseng Citrus, de 500 ml, con 96.1 mg de cafeína por envase; Amper Energy On the Go, de 473 ml, con 95.5 mg de cafeína por envase; y Pepsi Kick, de 500 ml, con 93.3 mg de cafeína por envase.

La recomendación de la Procuraduría Federal del Consumidor, en cuanto al consumo de cafeína, es que no se exceda 165 miligramos por día. Sin embargo, la Clínica Mayo dice que hasta 400 miligramos de cafeína al día es una cantidad que se considera segura para la mayoría de los adultos.

Las bebidas carbonatadas con cafeína deben advertir en su etiqueta el número de unidades a consumir al día, que no se recomienda su consumo en menores de 12 años, mujeres embarazadas o lactando, ni en personas sensibles a la cafeína. Asimismo, dice Profeco, las etiquetas deben decir que el producto no se debe mezclar con bebidas alcohólicas.

La Clínica Mayo subraya que quienes padezcan alguna enfermedad nerviosa o cardíaca deben ser precavidos con las bebidas con cafeína.

Por su lado, Porfeco aclara que las bebidas energéticas son distintas a las bebidas isotónicas o bebidas deportivas, diseñadas para la recuperación del agua, energía y electrolitos perdidos durante el ejercicio.