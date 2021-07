Su 'crush' la llama ballena y ella baja cuatro tallas como 'venganza'

En redes sociales se ha vuelto viral la historia de Isobel Morrey, una joven de 18 años de edad que encantó a miles con su 'venganza' luego de ser llamada 'ballena' por parte del chico que le gustaba.

La estudiante ha bajado en menos de un año más de cuatro tallas, lo que ha motivado a otras chicas de diferentes partes del mundo a buscar un estilo de vida saludable y comenzar a empoderarse sobre todas sus inseguridades.

"Me devastó la vida, estaba desconsolada porque al chico no le gustaba y era por la manera en la que yo me veía, lo cual fue algo que yo no podía controlar a esa edad, incrementó mis inseguridades", declaró.

En TikTok, Isobel ha compartido su increíble transformación con compilaciones de videos de inicios del 2020 y de inicios del 2021.

En entrevista con Daily Mail, la joven de preparatoria aseguró que lo más satisfactorio que vivió durante el año de su transformación fue poder rechazar al joven que le faltó al respeto con el apodo sobre su apariencia física.

