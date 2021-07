Mujer saca a su hijo de 5 años de edad del auto del hombre que intentó secuestrarlo

El suceso fue captado en Nueva York, Estados Unidos, cuando Dolores Diaz Lopez, de 45 años de edad, estaba caminando sobre una banqueta junto con sus hijos y un hombre de camina blanca descendió de un auto aparcado y caminó hacia el hijo de 5 años de edad de Lopez, a quien agarró y llevó hasta el asiento trasero del auto.

Lopez y uno de sus hijos corrieron hacia al auto y comenzaron a forcejear con otra persona que estaba abordo. Luego de unos segundos, la madre logró sacar a su hijo a través de la ventana del copiloto, mientras que los sospechosos huyeron de la escena.

El menor de por poco era secuestrado no resultó herido y las autoridades reportaron que aún no han podido identificar a los sospechosos; además, también declararon que no hay evidencia que indique que la madre del menor conociera a los secuestradores, reportó el portal ABC 7.

WANTED for ATT. KIDNAPPING: On Thurs, 7/15, at 8PM, in front of 117-02 Hillside Av in #Queens, the two perps (pictured) picked up & placed a 5 y/o victim in the back of their car. The victim’s mother retrieved her child through the window and the perp’s fled in the vehicle. pic.twitter.com/0NULpjZyBV