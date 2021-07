Policía comparte video del momento en que ladrón roba a un niño su ‘scooter’

El sujeto está siendo buscado por robo y el video fue compartido esperando dé pistas que ayuden a dar con su paradero, dijeron las autoridades.

Como se observa en el clip, el sujeto espera en la calle cuando el niño se acerca subido en su juguete, que recibió a propósito de que cumpliría 7 años; entonces el ladrón le arrebata el monopatín y se va montado en él, recoge el New York Post.

“¡Pudimos proporcionarle a la joven víctima un scooter y un casco nuevos para que los disfrutara!", compartió la policía de Nueva York en un tuit; añaden que a raíz del robo el niño está demasiado asustado para para ir a la escuela o volver a andar en scooter.

Video of the despicable lowlife robbing the now 7 year old child of his electric scooter last week. If you can identify him or have any info, call @NYPD66Pct detectives and the #Shomrim emergency line 718-871-6666. #WeNeedYourHelp #LetsCatchHim https://t.co/TYSTbbI6RC pic.twitter.com/Gb08gHbMJA