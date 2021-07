AMLO sugiere el cese del fiscal de Guanajuato por 'malos resultados'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cerró la semana encabezando su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

Al inicio del acto, el mandatario fue cuestionado sobre la actual situación de seguridad en Guanajuato, respecto a lo cual consideró que debe renovarse tanto la estrategia como las instituciones encargadas de garantizar la paz.

Como ejemplo de sus afirmaciones, acusó que el fiscal de esa entidad lleva ya 12 años en el cargo, lo cual consideró poco útil.

"Deben renovarse en Guanajuato, en mi opinión respetuosa, las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad del estado. Es evidente que no hay buenos resultados, Guanajuato es de los estados con más violencia desde hace bastante tiempo y no es posible que no haya una mejora en el caso de homicidios, y lleva 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible".

El titular del Ejecutivo pidió revisar la ley que permite a los fiscales, como Carlos Zamarripa Aguirre de Guanajuato y en los estados, permanecer en el cargo hasta 19 años, porque eso ha servido para mantener la impunidad.

El presidente solicitó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez (PAN), actuar y tomar decisiones, porque el gobierno no puede estar secuestrado por facciones o intereses de grupo.

Señaló que si el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, fuese gerente de una empresa, ya lo hubiesen corrido, "más si se trata de un asunto tan delicado como lo es la seguridad pública donde está en juego la vida de la gente".

El mandatario pidió al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, revisar los delitos que corresponden al fuero federal en la entidad, porque sin duda cuando las autoridades no actúan con rectitud y honestidad, no se avanza.