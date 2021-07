Instituto Municipal del Transporte y conductores acuerdan suspender cacería contra InDriver en Saltillo

No más "cacería de InDriver", o al menos ese fue uno de los primeros acuerdos a los que se llegó la tarde de ayer jueves luego de que conductores acudieran a las oficinas del Instituto Municipal del Transporte (IMT) y bloquearan por casi dos horas la calle de Presidente Cárdenas.

Por lo anterior, Héctor Gutiérrez Cabello, director del IMT, y la representante de conductores, en su mayoría InDriver, Érika Castillo, acordaron que por parte de la dependencia municipal se evitará la cacería, sin embargo advirtió que sí habrá retenes y revisiones.

"Sí habrá retenes, revisiones, y vamos a avisar de la forma que se haga legal, para que no haya confusión de que estamos nosotros incurriendo en alguna ilegalidad, nosotros nos vamos a ir con la ley en la mano", advirtió.

Por su parte, la abogada de los choferes InDriver sostuvo que los únicos que pueden aplicar infracciones son la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, así como el IMT. "No habrá cacería, no los van a estar siguiendo, se cambia el mecanismo", afirmó Gutiérrez Cabello.

"Si les cierran el paso, si los paran, graben, no los den documentos ni se bajen, póngale seguros a las puertas y comuníquense con la licenciada, en los grupos de WhatsApp estamos para apoyarnos entre todos", dio a conocer uno de los conductores al resto de sus compañeros.

"En los retenes no les pueden quitar el carro, la sanción que viene en la ley es una multa, no tienen por qué quitarles los vehículos a menos que sea en comisión de un delito. Nos queremos mover de la forma más legal que se pueda y si a mí un amparo me tumba estas infracciones, con eso se hace y no pasa nada", afirmó Érika Castillo

Añadió que el amparo que se interpondría sería por violentar su libertad de tránsito, así como por actos de molestia en sus pertenencias o posesiones.

Cabe destacar que casi al concluir esta reunión la cual se desarrolló en el lapso de casi dos horas, estuvo por registrarse un enfrentamiento entre conductores y elementos de la Policía Municipal y de Tránsito de Saltillo, ya que estaban tomando fotos de las placas de los vehículos.

A fin de evitar un conflicto, fue la propia abogada quien de forma pacífica prácticamente los obligó a borrarlas, sin embargo los mismos InDrivers señalaron a más oficiales que se apartaron del sitio con el material fotográfico en sus equipos móviles.

Finalmente y ante este primer acuerdo se liberó la vialidad, y esta reunión se continuó en el Gran Bosque Urbano, donde acordaron cuáles son los pasos a seguir y cómo se llevará a cabo, pues insisten en que hay favoritismos hacia los concesionarios de taxis y por tal motivo quieren evitar que ellos también brinden el servicio de transporte.