Fiscalía de Tamaulipas entrega citatorio al senador suplente Alejandro Rojas

Tras ofrecer una conferencia de prensa, el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, fue abordado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para entregarle un citatorio de comparecencia, por una averiguación en su contra por la falsificación y uso de documentos públicos o privados. Rojas Díaz Durán, se encontraba en la Plaza Principal ubicada en el centro de la ciudad, donde charlaría con ciudadanos a fin de informarles sobre su proyecto para "salvar a Tamaulipas" dijo.

El citatorio a Rojas Díaz Durán, está marcado para el día 19 de agosto del 2021 a las 11:30 de la mañana. Se debe presentar, se indica en el citatorio, en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria, Tamaulipas con la finalidad de llevar a cabo el desahogo de una diligencia como testigo en la investigación RAC 569/2021.

El documento judicial establece que de no comparecer en la diligencia sin causa justificada se aplicará en su contra uno de los medios de apremio contenidos en el artículo 104 Fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. El citatorio está firmado por Baldemar González Castillo, Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal.

Luego de recibir el escrito, Rojas Díaz Durán expresó que espera que esto no sea una represión política. "Ya juzgaremos, yo no he cometido ningún delito, al contrario, he defendido la ley, siempre he actuado conforme a la ley, les agradezco que hayan venido y firmo de recibido con mucho gusto", les dijo a los elementos de la Fiscalía.