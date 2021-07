Coahuila presente en el cartel del Festival Internacional Cervantino

A través de redes sociales, la Secretaría de Cultura federal presentó el cartel que engalanará a la cuadragésima novena edición del Festival Internacional Cervantino, a celebrarse del 13 al 31 de octubre en Guanajuato capital, donde Coahuila y Cuba destacan como invitados de honor.

El cartel de este año fue diseñado por el joven Antonio Montiel, estudiante de la licenciatura en Artes Digitales en la Universidad de Guadalajara (UdeG). Montiel se inspiró en la obra del cubano Wifredo Lam, especialmente en su pieza pictórica La Jungla (1943), así como en las corrientes del voguing y del ballroom.

“La temática era la identidad, así que decidí basarme en un documental que me gusta mucho que se llama Paris is burning, que habla de la cultura pop durante los (años) ochenta en Nueva York, que era este grupo de personas de la comunidad gay, principalmente migrantes latinos, afroamericanos y muchas personas de la comunidad trans. Me parecía que era perfecto para hacerlo, para que representará lo que es la identidad”, comentó el artista a través de un video.

Respecto a la participación de Coahuila dentro del festival cultural más importante del país, la Secretaría de Cultura de Coahuila informó que el programa detallado se dará a conocer el 21 de julio durante la presentación oficial.