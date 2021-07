Compañía sinaloense Rara Avis se presenta esta noche en Línea Verde de Torreón

En el año 3022 ha desaparecido el contacto físico entre personas. Hay un planeta desolado y frío. La ausencia de tacto y cuidado ha vuelto desinteresados a los seres humanos, insensibles con el mundo y otros seres vivos.

Por tal motivo, dos reconocidas científicas viajaron al año 2021 para encabezar una importante misión: crear conciencia en la población para contrarrestar los efectos negativos del no contacto social tras la pandemia.

Este es el núcleo de la obra Protocolo 33_12, que esta noche llegará a Línea Verde gracias a la compañía mazatleca Rara Avis.

En entrevista, las bailarinas Vanya Saavedra y Elena Suárez, integrantes de Rara Avis, comentaron que el espectáculo de hoy tiene tintes para toda la familia.

“Fue creado precisamente por este contexto de pandemia donde planteamos un futuro distópico en el que la gente ya no se puede tocar. En realidad no explicamos el porqué, pero en el contexto en el que estamos se puede leer un poco también. Entonces, la gente ya no se puede tocar y nosotros viajamos desde el futuro y somos unas científicas que buscan reacaudar datos sobre el contacto para poder regresarlo a los seres humanos en el año 3021”.

La cita será hoy jueves a las 21:30 horas en el teatro del pueblo de Línea Verde, ubicado en avenida de los Metales y Paseo del Tecnológico. El evento es totalmente gratuito y familiar.

Rara Avis es un proyecto nacido este año en la asociación civil MADE, radicada en Mazatlán, Sinaloa. La propuesta se conforma por Elena Suárez, Cristiano Gabrielli, Miguel González y Vanya Saavedra.