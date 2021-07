Abogado renuncia a la defensa de Rosario Robles ante negativa de dar información a la FGR

Este jueves, Sergio Arturo Ramírez anunció su renuncia a la defensa de Rosario Robles, acusada de participar en el desvío de más de 5 mil millones de pesos del erario público a través del entramado de corrupción conocido como la "Estafa Maestra".

El abogado argumentó la negativa de la exsecretaria de Desarrollo Social de convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República e indicó que ya comunicó su decisión a la propia FGR.

"El tema fue exclusivo, como me lo dijo ella de dar continuidad a notificar a la Fiscalía, de acciones que llevaron a cabo Videgaray y otros actores del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Al no haber una respuesta positiva por parte de ella de acceder a brindar información para que la Fiscalía pueda conocer realmente cuáles fueron los sucesos que ocurrieron en este sexenio, este día tomo la decisión personal de no participar más como abogado defensor de la maestra Rosario Robles", declaró.

"Han pasado varios meses y la maestra no accede a reunir uno de los requisitos básicos e indispensables para acceder a estos criterios (de oportunidad), que es dar información que pueda dar pie a que se dé y se sepa la verdad histórica de lo que pasó en el sexenio anterior", agregó.

Cabe recordar que Ramírez fue designado por Robles para representarla en la acusación que tiene la FGR en su contra por delincuencia organizada y en la que un juez federal, en el Estado de México, libró una orden de captura, y para negociar con las autoridades la posibilidad de un criterio de oportunidad.