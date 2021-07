El IMSS detiene la subrogación de hemodiálisis en Guerrero

Pacientes que padecen enfermedad renal denunciaron que a consecuencia de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no ha renovado un contrato con una empresa privada que les aplica la hemodiálisis ya no recibirán el tratamiento a partir de hoy.

Según el diario Reforma, los derechohabientes que se presentaron afuera de la clínica del IMSS en este municipio, dijeron que desde este lunes han solicitado una explicación a los directivos, pero que hasta el momento no han recibido respuesta.

“A mí me dan el tratamiento (de hemodiálisis) tres veces a la semana, mañana jueves me toca una y si no me la dan seguro que me voy a enfermar”, la mentó la señora Laura Gutiérrez Ocosta.

Detalló que desde hace días, la empresa llamada AR-W les informó a los pacientes que si el IMSS no les renueva el contrato les tendrá que suspender el tratamiento.

En esta unidad, que tiene un contrato de subrogación con el IMSS, realiza hemodiálisis a 98 personas con insuficiencia renal.

“Si el IMSS no da solución a esto cada uno de nosotros tendrá que pagar mil 200 pesos por cada hemodiálisis que nos apliquen y son tres cada semana”, explicó la señora Laura.

La gente que se viene a realizar este tratamiento proviene de las localidades de Olinalá, Chilapa Tixtla, Zumpango de Neri, Tierra Colorada, Petaquillas y Chichihualco.

Isabel Celso Villalba cuyo esposo Felipe Hernández padece una enfermedad renal, consideró injusto el trato que reciben del IMSS ya que todos los que están reclamando esa atención médica es porque son derechohabientes y las empresas donde laboran pagan puntualmente las cuotas a esta institución.

Contó que su esposo lleva ocho años y medio recibiendo el tratamiento de hemodiálisis en el IMSS y es la primera vez que sucede esta amenaza de que les van a suspender este servicio.

¿Qué acaso el IMSS nos va a dar una solución cuando varios de nosotros ya estén muertos? preguntó la mujer.

Advirtieron que en caso de que no les den una solución van a realizar protestas en las calles.