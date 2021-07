Legisladores entonan 'palomazo' en una versión de la 4T

"Unidos toda la vida, eslabón por eslabón…", entonó Ricardo Monreal un tanto desafinado y desde la más alta tribuna de la nación a unos días del virtual arranque de la carrera por la sucesión presidencial ordenada, como en los nuevos tiempos, desde el púlpito de la mañanera, por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Días de aguantar, de no comer ansias ante los destapes de Ebrard y de Sheinbaum pidió un poco antes del "palomazo" norteño el zacatecano a sus huestes del Senado que le aplaudieron el gesto vernáculo en donde estuvo acompañado de dos senadores – Armando Guadiana y Eduardo Ramírez- enfundados, ellos sí, con texanas norteñas color beige y que le hicieron segunda en una versión de la 4T de los Tigres del Norte.

El pretexto fue el homenaje y reconocimiento que el Senado de la República les brindó a los cantantes norteños Eliseo Robles y Lalo Mora. El escenario fue el Salón de la Comisión Permanente del Congreso que se convirtió en la sucursal de Garibaldi.

Armando Guadiana, senador por Morena, destapador oficial de Monreal y prospero empresario minero de Coahuila, fiel a su estilo norteño, era el más feliz de este homenaje, pero también de la presencia de su amigo zacatecano de quien ha dicho sin rubor que es "su gallo para el 2024".

En su celular, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, reprodujo la ya clásica Eslabón por Eslabón. El acordeón reemplazó a los debates ríspidos que en ocasiones terminan en insultos y la redova sustituyó la lectura de dictámenes e iniciativas.

"A ver Guadiana vas a avanzar con esa", ordenó como en una sesión legislativa, Ramírez. De inmediato, para hechos, Guadiana, como personaje surgido de una película del Piporro se lanzó al ruedo, en este caso a la tribuna, con las primeras estrofas en medio de la sonrisa del presidente de la Mesa Directiva.

Monreal vendría al quite del naciente trío cuasi norteño, uno de Zacatecas, otro de Coahuila y el tercer chiapaneco, para cerrar la rola regiomontana "Tú naciste para mí, yo nací para ti, unidos como cadena, para unirnos entre sí. Que cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor, unidos como cadena, eslabón por eslabón…" remató Monreal, siempre apoyado por un acordeón, pero no musical, sino de papel, para no olvidar la letra de la canción de Lalo Mora.

Monreal, contento entre los suyos, en el terreno que domina, lejos de los últimos desaires en Palacio Nacional o de los reconocimientos a medias, destacó la trayectoria de Lalo Mora con canciones como "Rey de mil coronas" y sobre Eliseo Robles dijo que es conocido como la "voz de oro" de la música norteña.

Vinieron los aplausos, las sonrisas y los destapes subliminales. Fue otra vez Guadiana Tijerina, quien con su particular estilo leyó la placa conmemorativa en honor de los cantantes norteños y dijo: "…Firma Ricardo Monreal Ávila presidente de la Junta de Coordinación Política…. y… luego, Presidente de otro lado".

Como cuando en la peda todos se ponen a necear en el karaoke… pic.twitter.com/GFxicPZzEx — Risco (@jrisco) July 14, 2021