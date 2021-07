Monreal critica método de encuesta para elegir a candidato presidencial en Morena

El senador Ricardo Monreal Ávila dijo que el método de encuesta, que propuso el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para elegir al candidato presidencial en 2024, "está muy desgastado" y es un ejercicio que ha sido cuestionado.

El presidente de la Junta de Coordinación Política calificó de "desafortunado" el proceso anticipado por la sucesión presidencial y dijo que en la iniciativa de Reforma Electoral, que presentará en los próximos días, podría incluir el tema de las campañas y destapes anticipados.

En rueda de prensa en la Cámara Alta, Monreal dijo que él no está ocupado en su promoción personal rumbo a la sucesión presidencial de 2024, pero destacó que tiene una experiencia política acumulada de 45 años y buena salud.

"No nos va la vida en eso", comentó y reconoció que en su momento se inscribirá "para participar en el proceso más importante de mi vida y el pueblo decidirá".

Cuestionado sobre lo declarado por Mario Delgado en el sentido de que en Morena se decidirá por encuesta para que el pueblo elija al candidato presidencial, Monreal respondió: "Lo que sí puedo decirles es que está muy desgastado el método de encuestas y ha sido un ejercicio que ha sido cuestionado y que sería bueno buscar métodos distintos".

"Pero, falta mucho tiempo, faltan dos años y yo prefiero esperar los tiempos que marque la ley para no incurrir en campañas anticipadas ni en violación de reglas electorales. No estoy preocupado por eso, no es mi prioridad. Mi prioridad es buscar leyes que permitan atenuar los problemas económicos, sociales que vive el país y estoy en eso", agregó.

Asimismo, el legislador modernista descartó la posibilidad de un candidato de unidad. No creo en eso porque hay que buscar esquemas que unifiquen y no que dividan, señaló.

Reconoció que es desafortunado que se anticipe la sucesión presidencial en México, pero declinó criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador por ello al señalar que es impensable, que en el pasado régimen un presidente soltara o promoviera o declarara abierta la sucesión, porque decían que ello les restaba fuerza.

El exgobernador de Zacatecas reiteró que "llegado el momento me voy a inscribir y voy a luchar por ser el sucesor para continuar la transición política que se inició en el 2018".

"Me he preparado, estoy con plena lucidez, me encuentro en plena integración de mi vida, en materia de salud me siento muy bien y la acumulación de experiencia son cartas de presentación. Pero, en todo el caso, la decisión popular es muy importante, en todo caso, el pueblo decidirá", agregó.

Dijo que la sucesión presidencial anticipada puede distraer a los funcionarios de los temas y problemas importantes que enfrenta el país, por lo que "les propongo a todos es que trabajemos por México y que cada uno asuma su responsabilidad".

Subrayó que el presidente "ha declarado extinto el tapadismo" y la ha prendido "las velas de las exequias a este muerto llamado tapado".

Indicó que la sucesión anticipada "no sé si sea el camino, pero él -López Obrador- piensa que sí. Yo no voy a precipitarlo".