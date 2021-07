Presidente de la Permanente muestra preocupación por desafuero del fiscal de Morelos

El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez, hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas a construir un acuerdo que permita convocar a periodo extraordinario para atender los casos de desafuero de los diputados federales Saúl Huerta y Mauricio Toledo, y desechar el del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ya que incluirlo podría meter en un escándalo a la Cámara de Diputados, pues el funcionario cuenta con una suspensión otorgada por el poder judicial.

En entrevista, el senador de Morena expresó su desacuerdo con sus compañeros del Grupo Parlamentario que se han pronunciado por incluir el caso del juicio de desafuero del fiscal morelense.

"Primero, hay que cuidar la institucionalidad. Dos: si tiene una suspensión otorgada por un juez federal (…) estaríamos en el mismo supuesto que pasó en Tamaulipas hace algunos meses. Yo creo que debemos esperar la resolución definitiva, hay otra instancia, que es llevarlo al amparo directo, en este caso sería el congreso local, y esperemos el resolutivo de la Corte y no aventurarnos a una postura que el día de mañana tenga en un escándalo a la Cámara de Diputados", advirtió el legislador.

En el caso del diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, y que ha enfrentado a legisladores de Morena y el PT, el presidente de la Mesa Directiva pidió a ambos grupos parlamentarios actuar con "altura de miras", valorar las alianzas que han generado en esta legislatura y no usar a los órganos legislativos para supuestos ajustes de cuentas.

Aclaró que no sabe si se trata o no de una "venganza política" contra Toledo, pero sentenció que "no debe utilizarse la Permanente o la propia Cámara como un instrumento de venganza política. Si eso sucediera sería muy grave y creo yo que esto alteraría la gobernabilidad en la Cámara de Diputados en la siguiente composición de la Legislatura".

Eduardo Ramírez apuntó que Morena y PT tendrán que deliberan y resolver sus diferencias, mientras que la Mesa Directiva buscará los consensos para el periodo extraordinario.