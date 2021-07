Camión cisterna explota tras haber chocado con barrera de seguridad

El incidente ocurrió en el tramo de una carretera interestatal ubicada en Troy, Míchigan, Estados Unidos, cuando el conductor de un camión cisterna que transportaba más de 14 mil galones de gasolina se estrelló con la barrera de contención de concreto y explotó.

La detonación provocó un incendio que tardó más de dos horas en ser controlado por los bomberos y dañó severamente la carretera, cuyos trabajos de limpieza también duraron varias horas.

El operador del camión sobrevivió porque logró escapar de la cabina antes de fuera consumida por las llamas y sólo sufrió heridas de poca gravedad. informó Fox News.

At 1:15 pm, a fuel tanker truck struck the center median wall of northbound I-75 near Big Beaver Rd. Troy Fire Dept fought the tanker fire for several hours. I-75 remains closed in both directions as MDOT engineers investigate the fire damage. https://t.co/435MeX98TW pic.twitter.com/HG0mk2SOC8