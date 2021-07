Peces dorados ‘gigantes’ en lago de Minnesota preocupan a autoridades

La ciudad de Burnsville ha pedido a la ciudadanía dejar de arrojar los peces de sus acuarios en embalses, porque estos animales crecen hasta alcanzar tamaños demasiado grandes, a veces llegando a los 45 centímetros, similar a una pelota de fútbol americano.

"¡Por favor, no suelten sus peces en estanques y lagos! Crecen más de lo que creen y contribuyen a la mala calidad del agua al limpiar los sedimentos del fondo y arrancar las plantas", fue el tuit de las autoridades, adjunto con imágenes.

El gobierno y una empresa especializada en el control de plagas del agua comenzaron a estudiar la población de peces de colores en el lago cercano después de que los residentes se quejaran de una posible plaga.

Un pez dorado liberado en agua dulce se convierte en una especie invasora que puede reproducirse rápidamente, acabar con especies nativas, destruir el hábitat y hasta sobrevivir los duros inviernos, recoge la agencia Ruplty. "Los peces de colores tienen la capacidad de cambiar drásticamente la calidad del agua, lo que puede suponer una cadena de impactos para las plantas y otros animales", dijo Caleb Ashling, especialista en recursos naturales, cita The Washington Post.

