Bomberos rescatan a hombre atrapado en su grúa a unos 20 metros de altura

El trabajador se encontraba en el cubo elevado del camión recolector de cerezas pero el sistema se averió, por lo que tuvieron que llamar a un equipo de rescate a escena.

Los bomberos usaron un segundo camión y subieron al techo de un negocio cercano para hacer contacto con el trabajador, que no resultó herido, detalla la agencia UPI. Alrededor de una hora después, el equipo de rescate de Orlando logró bajar al hombre a salvo.

Firefighters are on the roof trying to make access to the boom truck. https://t.co/m88TJgQpsV pic.twitter.com/unbiGr2NyH