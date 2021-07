Hombre se vuelve viral al cancelar su boda en Nuevo León porque su novia 'no quiso a sus tres hijos'

En redes sociales, se ha viralizado el caso de un hombre que se vio en la necesidad de vender el paquete que tenía preparado para celebrar su boda, después de que supuestamente su novia cancelara los planes del enlace matrimonial porque 'no quería hacerse cargo de sus tres hijos'.

A través de Facebook, James Flores, como se identifica en la red social, ofreció en una publicación su paquete de bodas para el día 16 de octubre, rebajando su precio de 86 mil a 60 mil pesos, agregando todo lo que éste contiene.

Debido a que Flores no explicó los motivos que lo habían llevado a tomar tal decisión, internautas comenzaron a mostrarse curiosos hasta conseguir que el mismo hombre les explicara lo ocurrido en un video en el que además felicitó a la pareja que compró su paquete de bodas.

Según James, él estaba dispuesto a casarse con quien era su prometida, ya que 'en verdad la ama', sin embargo, él tiene tres hijos de una relación anterior y esperaba que su novia se convirtiera en 'una madre' para ellos.

Lamentablemente, al parecer la mujer no compartía los planes del hombre y terminó por romper su compromiso con él.

"Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella. Yo la quiero mucho, la amo y la respeto, pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero. (...) Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero", señaló en el video.