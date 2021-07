Nueva York legaliza ‘cortarse el cabello los domingos’

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó este martes la nueva ley, que entra en vigor de inmediato, que elimina aquella ley estatal que tipificaba como delito cortar el cabello los domingos, ya que además era muy raro que se hiciera efectiva, detalla la agencia UPI.

“Aunque rara vez se aplica, la ley era una locura y no nos sentimos tristes al verla desaparecer. No es una locura decir que los barberos deberían poder trabajar cualquier día que quieran", compartió Cuomo en un tuit.

El proyecto de ley fue presentado por el senador estatal republicano Joe Griffo. "Las peluquerías y los salones de belleza, como todas las pequeñas empresas, se han enfrentado a desafíos importantes, sin precedentes y extenuantes durante la pandemia del coronavirus. Al eliminar leyes obsoletas e innecesarias como esta, estas empresas tendrán una oportunidad adicional de recuperarse financieramente mientras trabajamos para reconstruir nuestras economías locales y estatales”, declaró Griffo.

