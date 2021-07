Paracaidista aterriza en la cocina de una casa

Esto sucedió el pasado 6 de julio en el condado de Atascadero, en California, y según el departamento de policía local, el paracaídas simplemente no se desplegó completamente durante las maniobras de descenso.

El sujeto fue encontrado "consciente pero aturdido y se quejaba de dolor, pero no tenía lesiones graves visibles", dijeron las autoridades. Afortunadamente, no había nadie en la casa y no hubo más heridos.

"Atravesó todo el entramado del techo y no hay tantos daños en la casa […] Es increíble, básicamente es solo el techo y la placa de yeso. Esquivó las mesas, los electrodomésticos, todo", dijo Linda Sallady, madre del dueño de la casa afectada, recoge la agencia Ruptly.

Atascadero, CA; (AiRbOrNe) a British military parachutist crashes through the roof of a home after his chute failed to fully deploy during a training exercise, around 4:55p (7:55pET) Tuesday in the 9500 block of Via Ciello. He miraculously survived & in a stable condition . pic.twitter.com/aWnpkl1xhL