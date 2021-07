AMLO acusa campaña tendenciosa para enajenar a la juventud

jaambflo

Hoy, 9:53 am

publicado por: ALEJANDRO FLORES

Y cuales son las noticias falsas, el numero de muerto por la inseguridad, la falta de medicinas, los datos que iba a dar de la corrupción en los fideicomisos, los videos de sus hermanos recibiendo dinero, el aumento de la deuda, la falta de transparencia en su gobierno, no quiere notas falsas, de resultados como cualquier trabajador para eso se rento y lo eligieron no se apure por lo que dice la prensa a todos les han criticdo pero este es el que mas se queja, no es el unico

