El que mira la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio es el flamante jefazo de la Jurisdicción Sanitaria número 6, Juan Pérez Ortega, quien se puso en modo bombero para tratar de apagar el fuego de las protestas de los empleados del sector salud a los que les dieron las gracias una vez pasado lo más crítico de la pandemia que trajo el funesto COVID. Nuestros subagentes, disfrazados de vacuna china, de esas que nadie quiere, nos comentan que don Juan estuvo muy agudo tratando de convencer a los empleados temporales de que por la situación económica que atraviesa el país no podían presionar para obtener una plaza laboral en el estado, más cuando muchas de ellas habían sido ocupadas por orden del propio doctor Pérez, quien aprovechó su llegada a la jurisdicción para acomodar en la sagrada nómina a varios de sus allegados y de los familiares de una de sus más cercanas colaboradoras.

A decir de los subagentes, el encargado de la jurisdicción, quien también salió de las filas del sindicato, anda haciendo circo, maroma y teatro con tal de levantar la mano, pues tiene aspiraciones, por lo que también se le ha visto haciendo lo posible para que el equipo cercano al alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda, lo considere para la Dirección Municipal de Salud, aunque con lo que no contaba don Juan es que se evidenció que su estrategia es prender fuegos para luego llegar con la solución en la mano.

***

No quitarse el cubrebocas y evitar los sitios concurridos y, sobre todo, las fiestas, donde principalmente los jóvenes cantan, gritan y se multiplica el riesgo de contagios, fue el exhorto que hicieron a una sola voz los integrantes del Subcomité Regional de Salud en la sesión del pasado lunes, luego de reportarse los positivos de por lo menos 25 jóvenes que regresaron de viajes escolares realizados a Mazatlán y Cancún, aunque luego se pusieran en modo mutis cuando se incrementó al 80 por ciento el aforo a la cantina más grande de Torreón… Perdón, el Territorio Santos Modelo. Como las alertas ya se prendieron, las autoridades de salud de la provincia de Coahuila, además de pedirles el apoyo a los padres de familia para que estén al pendiente, pusieron a trabajar al personal de la Secretaría de Salud para que se abocaran "ipso facto" a contactar a todas las instituciones que hicieron viajes similares, por lo que este fin la tarea será hacer pruebas por doquier y establecer los cercos epidemiológicos correspondientes, porque de seguro la cifra de contagios aumentará en los próximos días. De todo este problema sanitario "importado", veremos y diremos, ya que la mejor estrategia para que la pandemia no repunte está en los ciudadanos... incluyendo a los que acuden al estadio, digo.

***

No cabe duda de que en la recta final de las administraciones municipales a algunos alcaldes les interesa más aprovechar el mal llamado "año de Hidalgo" que seguir cumpliendo con el compromiso ante los ciudadanos. Incluso los tiene muy sin cuidado si hay contagios o no de COVID o si la gente usa cubrebocas o se lo pone de diadema, si tienen agua potable o si se atiende debidamente el tema de la seguridad. Esto viene a colación porque ooootra vez, en plena tercera ola que amenaza un día sí y otro también, los presidentes de San Pedro, Patricia Grado Falcón; de Viesca, Nadia Jaramillo Rodríguez; y del sufrido pueblo de Francisco I. Madero, "el boticario" Jonathan Ávalos Rodríguez -por cierto, reelecto por otros tres años-, le hicieron el "fuchi" a la reunión del Subcomité Regional de Salud. De las decisiones que se tomaron en la mesa ni se enteraron; nomás que les enviaron el "atento" mensaje de que cualquier evento a realizarse en sus municipios, incluyendo a Matamoros, deberá ser solicitado directamente por sus alcaldes; si no, pues habrá clausura de los mismos, así que tendrán que dar la cara para eso y otras "travesuras" pendientes.

***

A raíz del nuevo capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador… Perdón, la consulta popular para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes de México, este jueves 15 de julio iniciará otra veda electoral. Serán 15 días antes del 1 de agosto en que, según el oneroso Instituto Nacional Electoral, se suspenderá toda la propaganda gubernamental, excepto en temas de seguridad, salud, educación y protección civil. Nuestros subagentes, disfrazados de bien pagado empleado del quejumbroso INE, nos reportan que apenas pasó la veda de las elecciones del 6 de junio y ahora de nueva cuenta las instituciones públicas, que de por sí andan como tortugas, se podrán poner en modo ventanilla cerrada y en silencio. Las reglas que se deben acatar serán las mismas que las de campañas políticas. Por cierto, ya son varias las voces de la sociedad civil que se preguntan cuántas vacunas, medicinas para el cáncer o para enfermedades generales y programas para emprendedoras o para instalar internet se podrían lograr de invertirse los 528 millones de pesos que supuestamente costará esta consulta. Es pregunta.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de reservación de hotel saturado, nos chismearon que quien recitó "pestes" de la actividad turística coahuilense fue el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués. En un video acompañado de la empresaria consentida de la Comisión Federal de Electricidad a quien le compran cientos de toneladas de carbón, la alcaldesa electa de Múzquiz por Morena, Tania Flores, el funcionario de la "Cuatroté" criticó el aislamiento y la mediocridad del sector de la provincia; dijo que ahora sí habrá voluntad política y un cambio para sacar esa comunidad adelante y será de verdad un "Pueblo Mágico". Ante tal ligereza, los subagentes hicieron un recuento de las veces que ha estado en Coahuila y todas fueron con las manos vacías, ya que nunca ha concretado inversiones para esa actividad. Claro que por promesas de inversiones y de apoyos no ha quedado, hasta prometió ayudar con pintura a los siete "Pueblos Mágicos" que tiene la entidad, y es fecha que nada más nada. Ah, pero eso sí, sus visitas han resultado bastante caras a los organizadores de eventos, como la inauguración de la montura más grande del mundo en Múzquiz y en la reciente convención nacional de las agencias de viajes, pues don Torruco gusta de buenas viandas y los mejores vinos, aunque su trabajo sea por lo demás gris y muy alejado de la austeridad republicana, sin olvidar que su cónyuge es precisamente oriunda de Múzquiz.

***

Quien no parece haber asimilado la derrota que sufrió el pasado 6 de junio es el alcalde Jorge Zermeño. Dicen sus malquerientes dentro del Partido Acción Nacional que andan buscando chamba con el RIP… Digo, PRI, que ya de plano nomás se presenta en los eventos "pa la foto", por mero compromiso, y volvió a su mal humor de antes de que se lanzara como candidato. Ya ni a su despacho del séptimo piso del edificio más caro de la ciudad acude, excepto para las sesiones virtuales de cabildo, lo cual le favorece, pues así se mantiene lejos de todos los ediles que se le voltearon y ahora son dizque independientes, incluidos los de Morena, que formaron un bloque opositor y lo tienen "atorado" con las cuentas públicas. En tanto, las quejas ciudadanas se multiplican por los trabajos de pavimentación, que nomás arrancaron en algunas colonias y luego se abandonaron, por las zanjas y grandes baches que "surgieron" con las lluvias en los colectores del Simas y, por supuesto, por la falta de agua potable, que se volvió el pan de cada día, y porque no hay ni pipas de los Bomberos para repartir agua en las colonias.