Ricardo Gallardo niega que exista investigación de UIF en su contra

Tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Ricardo Gallardo Cardona (PVEM), gobernador electo de San Luis Potosí, afirmó que no existe una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra por presunto "lavado" de dinero y enriquecimiento ilícito.

Gallardo Cardona aseguró que la UIF a quien investiga es a Octavio Pedroza, quien fue candidato de la coalición "Sí por San Luis", a quien señaló de recibir dinero proveniente de Tamaulipas, y aseguró que los únicos que han deslegitimado su triunfo "es la derecha porque fueron los que perdieron".

En entrevista con medios afuera de Palacio Nacional, Ricardo Gallardo expresó que salía muy contento de la reunión con el presidente.

"Me llevo un sabor de boca grande, la verdad el que podamos ser incluidos dentro de los gobiernos de la 4T, nos da muchas fuerzas porque hoy lo que vamos a hacer en San Luis Potosí es sumar esfuerzos con los programas sociales".

Indicó que entre las coincidencias con el primer mandatario está la aplicación de los programas del bienestar, concluir proyectos de infraestructura —como la autopista de Tamazunchale, el aeropuerto, entre otros—, así como el tema de la seguridad ya que el estado "está sumido realmente en la violencia".

"Pero más que proyectos, una excelente relación que tenemos, una excelente comunicación que vamos a tener y creo que eso es en beneficio de todos los potosino".

"¿Hablaron de esta investigación que tiene la UIF?", se le cuestionó.

"No existe", contestó.

"¿Y en cuanto a la seguridad gobernador Gallardo?".

-El tema lo vamos a empezar a platicar con la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) que yo también me reuní con ella y precisamente es tener una estrategia en conjunto con la Federación porque hoy San Luis Potosí, la verdad es que es un estado que está sumido realmente en la violencia, somos el cuarto lugar en feminicidios del país y eso es lo que realmente nos preocupa a las y los potosinos, la defensa de la mujer, que es lo que platicamos era primordial para el gobierno federal y para el gobierno estatal.

"¿De las investigaciones que tiene la UIF en su contra que anunció sobre delitos electorales le ha llegado alguna notificación?", se le insistió.

"No, ninguna, no estamos dentro de los 11 estados, se lo pueden preguntar a Santiago (Nieto Castillo, titular de la UIF), no estamos de los 11 estados que son investigados, sí está San Luis Potosí pero es una investigación del candidato de la coalición 'Sí por San Luis', Octavio Pedroza, por un tema me comentan de un dinero de Tamaulipas hacia la campaña del PAN y del PRI".

"¿Será un gobierno de unidad?".

"Será un gobierno 100% de unidad y a eso llamamos, lo platiqué con el presidente de llamar a una reconciliación en San Luis Potosí y así será, con todas y todos".

"¿Existe alguna notificación (de la UIF)?".

"No, ninguna".

"¿Le han notificado?", se le siguió cuestionando.

"La tiene el PAN por el dinero de Tamaulipas", finalizó y se retiró del recinto histórico.