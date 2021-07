Juez libera a ginecólogo detenido por violar a paciente en Oaxaca

El 18 de julio de 2020 una joven acudió a una cita médica con el ginecólogo Benito Abel, quien le pidió subir a la parte alta de su consultorio para realizar un tratamiento de suero vitaminado. Con sus conocimientos médicos aprovechó para dormirla y violarla, denunció la víctima.

Tras un año de investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) el ginecólogo fue detenido el pasado 6 de julio de 2021; pero ayer, un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) decidió no vincularlo a proceso y dejarlo en libertad.

Para la víctima el juez no fue imparcial y no actuó con perspectiva de género. Acusa al TSJE de no conducirse con profesionalismo y del temor de que algo le pase a ella o a su familia por atreverse a denunciar. En caso de que les suceda algo, responsabilizó al médico Benito Abel G. M. de cualquier atentado contra su integridad y la de su familia o de cualquier otro tipo de represalia.

De acuerdo con su relato, tras recostarse en la camilla del "mini hospital" que el ginecólogo tenía en la planta alta de su consultorio, empezó a sentir mucho sueño y quedarse dormida; pero hubo momentos en que lograba despertarse sin poder moverse a causa de la droga que le hizo probar o suministro el ginecólogo: abría sus ojos, todo le daba vueltas y no podía levantarse. Fue en esos momentos en que se dio cuenta que la estaba violando.

La víctima precisa que cuando llegó al consultorio del ginecólogo, este se encontraba sólo; es decir, no había ningún asistente, enfermera u otro tipo de persona en el lugar. El consultorio, detalla, está estructurado con una planta baja en la que atendía a los pacientes y en una planta alta, en la que tenía un "mini hospital" en la que realizaba los tratamientos o sus consultas con equipo especializado.

Al salir del consultorio, la joven se dirigió hacia su casa en shock por lo sucedido, y ya en ella entró al baño y se dio cuenta que algo le había sucedido y es cuando empieza a recordar lo que ocurrió mientras ella estaba en la camilla.

"En esos momentos me di cuenta de lo que él me estaba haciendo. Pensé que no iba a salir viva de ahí, gracias a Dios no fue así y al llegar a casa, en ese lapso, tengo vagos recuerdos, venía en shock, trastornada, cuando llegué a la casa me metí al baño y me di cuenta que algo me había pasado y me empezaron a llegar los flashazos de cuando estaba en la camilla".

Ese mismo día, la víctima acudió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos por Razón de Género, dependiente de la Fiscalía General de Oaxaca, para presentar su denuncia contra el ginecólogo Benito Abel.

"Al paso de los días siguientes él comenzó a preguntar si me encontraba bien, pero no contesté y de ahí le preguntó a mi hermana. Él sabía perfectamente el daño que me había causado. Él empezó a investigar si lo había investigado pero para fabricar supuestas pruebas a su favor".

Después de casi un año de investigación, se liberó la orden de aprehensión en su contra y el ginecólogo fue detenido el 6 de julio de 2021.

Ayer se llevó a cabo la audiencia ante un juez del TSJE, quien no lo vincula a proceso y lo deja en libertad. Según la víctima, porque el juez dio valor a pruebas falsas o manipuladas y con testigos que no estuvieron el día de los hechos: la esposa del ginecólogo y una supuesta enfermera; además, entre los argumentos de los testigos, señalaban que ella llevaba un vestido corto, arriba de la rodilla, el día que fue a la consulta.

También presentó un video actual en el que muestra que la parte alta del consultorio es donde él vive; pero de acuerdo con la víctima, en el video se revela que hizo cambios estructurales al tapar las escaleras con una puerta. Si es inocente, dijo, que presente un video del consultorio el día que ocurrieron los hechos, ya que este cuenta con un sistema de video vigilancia.

"Él aportó un video como prueba de cómo se encuentra estructurado su consultorio; pero un video reciente, si fuera inocente hubiera mostrado el video de ese día, no uno reciente. Modificó el consultorio, en este video se ve que cubrió las escaleras que llevan al segundo piso; porque todo pasó en la segunda planta. Y manifestó que el segundo piso es su casa, pero eso no es cierto. El segundo piso era un mini hospital donde también atendía.

"Igual presentó a su esposa y una supuesta enfermera como testigos, pero están mintiendo porque el día de los hechos ellas no se encontraban ahí. Estaba solo. También usaron de argumento en donde supuestamente llevaba un vestido muy corto, lo cual es totalmente falso, porque yo no llevaba vestido, yo llevaba una sudadera y pantalón de mezclilla. Sin embargo, aunque fuera vestida así, no tenía derecho a violarme", manifestó.

La joven pidió el apoyo de las autoridades correspondientes para que haya justicia y castigo contra el ginecólogo Benito Abel, que se reponga el procedimiento o que se continúe la investigación en su contra.

También hizo un llamado a otras pacientes del ginecólogo para que no lo encubran y que confirmen ante las autoridades que es verdad que él también utilizaba la segunda planta del consultorio para dar atención médica.

"Le pido a las demás pacientes que dejen de encubrirlo, yo no merecía que me violara, ellas saben perfectamente que sí existe un segundo piso, si fueron sus pacientes saben que había un segundo piso y que sí atendía arriba en el segundo piso", exclamó.

Esto, por los comentarios positivos a favor del ginecólogo Benito Abel G. M., que han surgido en las redes sociales y las acusaciones y señalamientos en contra de la joven que se atrevió a denunciar.

"Pido el apoyo de las autoridades correspondientes para que se haga justicia. El consultorio del ginecólogo tiene cámaras de vigilancia. Si no me hubiera violado, hubiera aportado el video de ese día, no uno actual. Si pido el apoyo de las autoridades correspondientes para hacer justicia, porque lo dejan salir cuando no debería ser así. Culpo la falta de profesionalismo del Tribunal", finalizó.