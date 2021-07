Rafa Sarmiento reprueba comentario de Vicente Fox sobre manejo de pandemia

Rafa Sarmiento reprobó la expresión del expresidente de México Vicente Fox en un mensaje que escribió en Twitter y en el que utilizó la palabra autismo, trastorno que padece Iñaki, el hijo que tiene con la conductora Jimena Pérez "La Choco".

Vicente Fox calificó al gobierno como "autista" porque según él, el gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no ha tomado ninguna medida en contra del tercer repunte de COVID-19.

"Aún a estas alturas el gobierno autista sigue sin tomar medida alguna", se lee.

Sarmiento consideró poco empático, torpe y desinformado el que Vicente Fox haya utilizado como insulto este trastorno que afecta al sistema nervioso de las personas, y pidió que al menos Fox se disculpara, pues no es la primera ocasión que sucede, aseguró.

El mensaje, que ha recibido muchos comentarios de apoyo, fue acompañada de una fotografía de su hijo.

"Este es Iñaki señor @vicentefoxq y es un fantástico niño dentro del espectro autista. Sus palabras sacadas de contexto y la utilización de la palabra 'autismo' como insulto solo desnudan al torpe desinformado y poco empático que es usted. Su ignorancia es de su estatura. Tenga al menos la decencia de disculparse y rectificar porque ya van varias".

Para Jimena Pérez y Rafa Sarmiento, no fue fácil darse cuenta que su hijo era diferente, pero insistieron en saber qué pasaba cuando se dieron cuenta de que no hablaba como sus demás compañeros. Muchos les decían que podía ser algo normal, pero ellos sabían que no, así que buscaron respuestas. Hoy saben que su padecimiento se llama: TEL (Trastorno Específico del Lenguaje).

"Los doctores nos felicitaron por insistir, decían que como papás es muy difícil aceptar que tu hijo pueda llegar a tener algo, y lo triste es que por eso o por temor al qué dirán, por no aceptar que tus hijos tengan algo diferente, les están quitando posibilidades de mejorar cuanto antes, de llevar una vida mucho mejor", dijo "La Choco" en entrevista en 2019.

Es usted de una ignorancia que hasta ofende. Tiene que leer un poco más sobre el TEA. Tengo un hijo con autismo y no merece ser puesto en el contexto en el que usted utiliza la palabra. Como un insulto. Para insulto este: ES USTED UN GRANDÍSIMO PENDEJO IMPRESENTABLE. — RAFAEL SARMIENTO (@rafalitosarmi) July 13, 2021

Otra más de este impresentable. (De ortografía hablaremos otro día). Vaya ser miserable. https://t.co/xXa7ybhLur — RAFAEL SARMIENTO (@rafalitosarmi) July 13, 2021