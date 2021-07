Alcaldes electos del Norte de Coahuila sostienen reunión con Fiscalía Estatal

Alcaldesas y alcaldes electos de municipios de la región norte de Coahuila, sostuvieron una reunión con Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, con la finalidad de darles a conocer la situación que guarda la entidad, la región y sus municipios en materia de seguridad.

A la reunión asistieron Norma Treviño, alcaldesa electa de Piedras Negras; Pilar Valenzuela Gallardo, alcaldesa electa de Nava; José de Jesús Díaz Gutiérrez, alcalde electo de Allende; Mario Cedillo Infante, alcalde electo del municipio de Guerrero, y Mario Humberto González Vela, alcalde electo de Villa Unión.

"Con el propósito de que no haya curva de aprendizaje, que no esperemos cuando inicien ellos, hasta que se aprenda que es lo que tenemos en materia de seguridad; si no, desde entonces se preparen como también tendrán preparación en otros temas de carácter administrativo para llevar a cabo sus Ayuntamientos", indicó el titular de la FGE de Coahuila.

En dicho encuentro, las autoridades de procuración de justicia, llevaron a cabo la presentación de los indicadores actuales en materia de seguridad, tanto en el ámbito estatal, regional como en cada uno de sus municipios; del lugar en donde se cometen los delitos y la vinculación entre un municipio y otro.

"Hay que recordar que el municipio más grande es Piedras Negras, sin embrago, el resto de los municipios aportan el trasiego, el paso, la visita del los habitantes del resto de los municipios y se pueden dar delitos más en esta que, parece una especie de capital de la región norte que del resto", explicó Márquez Guevara.