Videollamadas, el aliento o despedida de los pacientes COVID-19 y familiares

Para muchos fue quizá la última vez que vieron o hablaron con su familiar o amigo, para otros la motivación que necesitan para luchar por su vida y sanar, y es que en medio de la etapa más crítica de la pandemia por COVID-19, Cruz Roja Saltillo, a través de video llamadas hizo posible que se reunieran pacientes con sus familias, actividad que incluso cruzó fronteras.

Fue en diciembre del año anterior, cuando empezó esta magia la cual concluyó a principios de junio del 2021, donde se hicieron un total de 203 videollamadas, reveló José Alfredo Ibarra Saucedo, paramédico de la humanitari institución.

Explicó que este fue un gran proyecto, pues fue más allá de hacer un enlace de un celular a otro, donde una de las situaciones que se detectaron, es que la mayoría de la gente no esta acostumbrada a decirle a su familia cuanto la quiere.

“Para muchas familias a veces les era difícil expresar cuanto lo necesitaban, cuanto lo querían, y ahí estaba en nosotros el enseñarles a dialogar, expresarse sin miedo, a llorar sin pena. Enlazamos a familias completas, donde hablaba uno por uno, llegamos a enlazar varios celulares, enlazamos con otros países como Alemania, Canadá o Austin, desde el Saltillo”, sostuvo.

Añadió que para algunos fue la última vez que lo vieron o pudieron hablar con él paciente, este fue un programa que tuvo bastante aceptación por parte de las familias y del Hospital General, mismo que les dio la oportunidad de poder ingresar y trabajar en conjunto.

“No se cuantos fallecieron de los que hicimos la llamada, ya que son estadísticas interiores, nuestro objetivo era nada más enlazar. Muchas veces, el paciente el simple hecho de pensar que iba a ver a su familia se alteraba, entonces emocionalmente se ponían inestables, fue una experiencia muy emotiva”, reconoció.

El también Coordinador de Juventud, dijo que a la par de esta actividad se llevó a cabo el programa “Una Acción de Corazón”, el objetivo fue darle a cada paciente un paquete con insumos básicos como pañales, agua, artículos de aseo personal, cobijas, y cosas básicas que necesitaba el paciente.

La intención principal fue en un momento dado ayudar con el gasto económico al interior de la familia, donde al menos 240 fueron las beneficiadas.

“Las despensas fue a través de donativos en diferentes programas que se generaron al interior para poder obtener esos recursos, eran cosas básicas que el paciente necesitaba, por ejemplo, todos los pacientes que ingresan por covid necesitan estar lo suficientemente hidratados y toman demasiada agua, entonces el agua les sirve para hidratar sus pulmones, y es en algo en lo que gastaban mucho”, expuso.

Aunado a lo anterior, dijo que dentro del paquete se incluía agua y pañales, ya que no se podían mover, y aunque pudieran no se los permiten por las bajas saturaciones que se generan, igual muchos pacientes decían no lo necesito, pero por regla el hospital les prohíbe estar deambulando, por lo que tenían que usar el pañal.

Finalmente, anunció que ya se terminó el programa ya que son ya menos los ingresos en nosocomio por esta, el programa inicio en marzo y concluyo el mes anterior.