Oso encara y persigue a un tigre más grande que él

El suceso fue captado en un parque nacional ubicado en India, cuando un tigre y un oso bezudo, también conocido como oso perezoso, se encontraron a unos cuantos metro de distancia, y, tras unos segundos se sólo mirarse, el oso se paró en dos patas y comenzó a perseguir al felino.

A pesar de ser más grande, el tigre no enfrentó al oso y prefirió huir del lugar mientras que el animal negro aún corría detrás de él.

Una guardabosques compartió el video en redes sociales y explicó que no es raro ver que un oso, en especial una madre protegiendo a sus crías, ahuyenten o enfrenten a animales más grandes que ellos que consideren una amenaza, reportó The Hindustan Times.

Sloth bear scaring away a Tiger - not quite a rare thing in the forests!

Most bears (esp mumma bears) do attempt to scare the predator at the first instance by raising it's forelimbs to make them look large in size. This trick worked out for this bear.

Video shared by a senior pic.twitter.com/SIikET7Asm