Morat reta a sus fans en redes sociales

Morat ponen en marcha una trepidante acción repleta de misterio a todos sus seguidores para introducirlos en el mundo de su nuevo álbum ¿A dónde vamos?, que será publicado el próximo 16 de julio en formato físico y digital.

La agrupación le pide a sus fans que no se pierdan el maravilloso mundo de Morat a través de una serie de enigmas que plantean diariamente a sus seguidores y a todo el que quiera acercarse a los artistas en sus redes sociales. Los fans podrán tener exclusivos premios si están atentos.

“Con los últimos tiempos, muchas preguntas que antes parecían fáciles perdieron su respuesta. ¿A dónde vamos?, una al parecer tan obvia y sencilla -tanto que preguntarlo parecía innecesario-, dejó de serlo y, muy por el contrario, se hizo más difícil que nunca plantear un mapa.

“ No sólo por no poder hacer conciertos, sino porque hoy ya a todos se nos hizo claro que el mundo no se parece a lo que era antes. La incertidumbre sostenida nos pidió que pensáramos no sólo en a dónde queremos llegar, sino en cómo queremos llegar, en de dónde venimos, en qué traemos de ese lugar y en cuál es la idea al recorrer este camino”, menciona la agrupación en un comunicado.