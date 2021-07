Hombre le arroja líquido hirviendo a desconocido en plena calle y luego huye

El suceso ocurrió el 05 de julio en Nueva York, Estados Unidos, cuando un hombre de 57 años de edad que iba caminando sobre la banqueta fue atacado sin provocación por un desconocido que se le acercó por atrás y le vertió un líquido hirviendo en la espalda y luego huyó.

La víctima alcanzó a voltearse para enfrentar a su agresor pero luego cayó al piso debido al dolor provocado por el líquido hirviendo. El portal Daily Mail reportó que el afectado acudió a un hospital al día siguiente y recibió atención médica debido a que había sufrido quemaduras de segundo grado.

Hasta el momento el agresor no ha sido identificado y las autoridades difundieron el video del ataque en redes sociales y está ofreciendo recompensa a cambio de información sobre él.

WANTEDfor an Assault near West 47 Street & 6 Avenue #midtown #manhattan On 7/5/21 @ 10:01 PM Reward up to $3500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/7q8QjjGsZ4