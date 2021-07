Por desacuerdos sobre el dictamen de juicios de procedencia de la Sección Instructora, la Comisión Permanente pospuso la convocatoria a periodo extraordinario en la Cámara de Diputados.

La bancada del PAN en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifestó que respaldaría la realización del periodo extraordinario de sesiones a realizarse el próximo viernes, pero sólo en lo relativo para el juicio de procedencia de los diputados de Morena, Saúl Huerta, acusado de abuso sexual infantil y de Mauricio Toledo, a quien se le acusa de enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, Acción Nacional señaló que no avalaría incluir como parte de la agenda del periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, a realizarse el próximo viernes 15 de julio, el tema del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, al argumentar que se trata de un tema distinto porque no es un juicio de desafuero, sino se busca un dictamen que diga que todos los fiscales del país no cuentan con esta protección.

En rueda de prensa, el coordinador del PAN, Julen Rementería, respaldó la propuesta del periodo extraordinario sólo para los casos de los diputados Huerta y Toledo para terminar con la impunidad en ambos casos y que sean las autoridades correspondientes quienes señalen si son o no culpables una vez que se les retire el fuero constitucional.

Por su parte, el senador Damián Zepeda expuso que el PAN está a favor de la justicia. "Apoyamos el extraordinario para declarar la procedencia en los casos de los diputados de Morena y del Partido del Trabajo, todo ello por medio de un proceso público y transparente y que se determine si se lleva o no ante un juez a ambos".

Sobre el caso del fiscal de Morelos, dijo que ni siquiera conoce el fondo del tema y que no se propone en el dictamen de la Sección Instructora su desafuero, sino simplemente un documento que diga que los fiscales estatales no tienen fuero, lo cual puede ser usado en el futuro para revanchas y persecución política, lo cual es muy grave.

"Si quieren quitarle el fuero que inicien un juicio de procedencia", dijo el legislador en la sede del Senado en el marco de la sesión de la Comisión Permanente donde se aprobará el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados.

La diputada federal del PAN, Alejandra García, respaldó el desafuero de los dos legisladores, sobre todo en el caso de Saúl Huerta quien es acusado de violación sexual en contra de un menor.