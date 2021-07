La Semar ofrece disculpa pública a los familiares de víctimas de desaparición forzada en Nuevo Laredo

En un hecho inédito, representantes de la Secretaría de Marina (Semar) ofrecieron una disculpa pública a los familiares de víctimas de desaparición forzada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre febrero y mayo de 2018, delito por el que 30 efectivos navales fueron vinculados a proceso.

En un acto encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, el contralmirante Ramiro Lobato Camacho, titular de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, fue el encargado de ofrecer la disculpa pública, en acatamiento a la recomendación 36VG2020, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"Sabemos que ninguna palabra que hoy aquí se diga podrá redimir el perjuicio del que han sido objeto las víctimas, pero estamos claros que esta es la ruta hacia una verdad que las dignifique, además de que brinde consuelo, atención y apoyo a los afectados", manifestó el contralmirante.

Además, destacó que este acto sienta un precedente hacia una estricta vigilancia de las operaciones navales y el respeto de los derechos humanos en México.

"Esta institución del Estado mexicano (la Semar) lamenta profundamente la situación, por lo que se compromete a continuar colaborando ampliamente con las autoridades, así como a agotar todos y cada uno de los recursos necesarios en el ámbito de nuestra competencia, implementando las medidas hacia el pleno acceso a la justicia, por el bien de México", subrayó Lobato Camacho.

Por su lado, Alejandro Encinas expresó el compromiso del Gobierno federal para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir.

"Si queremos fortalecer al Estado mexicano y sus instituciones, tiene que terminarse con la impunidad. Esperamos que el Poder Judicial cumpla con su responsabilidad, garanticemos la verdad, la justicia, erradicar la impunidad que prevalece en muchos de estos casos en el país y garanticemos entre todas y todos, además de la justicia, el derecho a la no repetición", dijo.

En el acto realizado en la Plaza Primero de Mayo, de Nuevo Laredo, Encinas refrendó la voluntad del Estado mexicano de cumplir con su deber de reparar integralmente a las víctimas y sus familias, con el acompañamiento de la CNDH y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos.

"El objetivo de este evento no es solamente saldar esta deuda con los familiares de las víctimas de desaparecidos, sino es un esfuerzo para alentar la garantía de no repetición, que esto no vuelva a ocurrir, que prevalezca un estado de derechos y libertades, que prevalezca el derecho a ser buscado o buscada de manera inmediata, por lo cual la Comisión Nacional de Búsqueda continuará con las labores de búsqueda de las 13 personas que aún permanecen desaparecidas y no localizadas", remarcó.

De acuerdo a denuncias de familiares de las víctimas, entre febrero y mayo de 2018, por lo menos 16 personas fueron desaparecidas en operativos de la Semar en Nuevo Laredo, Tamaulipas.