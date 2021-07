Las películas recientes más esperadas, que más decepcionaron

Hay películas de las que se esperan grandes cosas dada su idea, nombres involucrados en el proyecto o promoción mediática, pero a veces, la expectativa es más exitosa que el producto final en sí, porque se espera mucho y se obtiene muy poco.

Estas son algunos proyectos recientes de cine, anunciados con bombo y platillo, que decepcionaron.

The New Mutants

Luego de muchos retrasos y no sólo por la pandemia de COVID-19, la cinta finalmente llegó a la pantalla, y aunque no es un total desastre, no convenció mucho, ni en historia ni en espectáculo.

Replicas

Un proyecto de ciencia ficción que parecía se sumaría a otra de las gratas sorpresas de Keanu Reeves, un científico que hace copias de su familia, usando recuerdos implantados, quedó a deber.

Suicide Squad

De esos casos en que el trailer es mejor que la película, tenía todo a su favor, pero una historia simple y un villano nada convincente, personajes que prometían y fueron desechados, le afectó.

Tenet

Las ideas de Nolan quizá son sinónimo de maestría, pero ésta no tuvo la mejor de las suertes; estrenada en una época problemática, la pandemia, algunos la tacharon de enredada y ambiciosa.

Oward

Disney tiene acostumbrados a sus fans a relatos épicos memorables, pero esta cinta no aplica, ya que es bastante olvidable, pues no destaca ni la historia ni el diseño, ni la lección ni la comedia.

Where'd You Go, Bernadette

Basada en una exitosa novela literaria, la iniciativa de volverla película gustó, sobre todo con Cate Blanchet en el papel principal, pero la esencia se pierde y la historia es sosa, resultando en fracaso.

Wild Mountain Thyme

Sus protagonistas son dos fantásticos actores y está basada en una aclamada obra de teatro; uno pensaría que nada podía salir mal, pero la cinta es un error en serio, aburrida, sosa y sin encanto.