Luis Cárdenas Palomino rechaza delatar a Genaro García Luna ante Estados Unidos

Luis Cárdenas Palomino informó el año pasado a autoridades de Estados Unidos que en principio no poseía elementos e información que ayudaran a consolidar la acusación de narcotráfico contra Genaro García Luna.

Según el diario Reforma, colaboradores del exjefe de Seguridad Regional de la Policía Federal señalaron que desde hace más de un año, Cárdenas habló en la Ciudad de México con funcionarios de agencias de Estados Unidos.

El contacto lo hicieron antes del 30 de julio de 2020, fecha en que el Departamento de Justicia de EUA anunció la acusación en su contra y de Ramón Pequeño, exjefe de Inteligencia y de la División Antidrogas de la extinta Policía Federal, por tres cargos de importación de cocaína y conspiración internacional.

El exmando policiaco recibió a los estadounidenses en una oficina de trabajo, en su primer acercamiento, y tiempo después él acudió a una cita en un lugar elegido por extranjeros, desde donde se contactó por teleconferencia con funcionarios en la Unión Americana.

La versión proporcionada es que en dicha comunicación, Cárdenas Palomino dijo que en ese momento no tenía elementos para aportar contra García Luna porque, fuera del ámbito operativo, no era tan cercano como muchos lo suponen.

Respecto a la presunta protección de García Luna al Cártel de Sinaloa, les aseguró que no podía decir si el extitular de Seguridad Pública federal recibía o no dinero de organizaciones criminales, ni de quién, porque no tenía información.

Esta postura llevó a que se rompieran las pláticas del ahora preso en el Penal del Altiplano con las agencias del país vecino, hecho que implícitamente impedía un acuerdo de colaboración inicial.

Después de dichos contactos, el Departamento de Justicia pidió a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York ordenar las capturas de Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, por los tres cargos señalados.

Cárdenas Palomino conoce a García Luna desde que tenía 18 años de edad, pues ambos ingresaron en 1989 al recién creado Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).