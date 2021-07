El mundo no ha cambiado

La mesa estaba servida; Inglaterra debió ganar la Euro 2020. El mítico Wembley. La bendición de la reina. Los aficionados. El rival. La maldición de Southgate. Todo estaba en su lugar.

El defensor británico que hace 25 años dejara sin posibilidad a la isla de disputar una final europea estaba ante su revancha; un cuarto de siglo después, abrazaba junto con Inglaterra la posibilidad de por fin ser campeones. De borrar aquel amargo recuerdo en el mismo escenario.

Para la construcción de este sueño, Gareth Southgate tuvo que ir paso a paso, de la mano de Harry Kane, Raheem Sterling y Jordan Pickford. Tuvo que acallar críticas y ganarse la confianza de su gente; no es fácil ser inglés en Inglaterra. Él, mejor que nadie, sabe lo que es fallar cuando no se puede fallar.

Enfrente tendría al rival idóneo, el equipo con mejor fase de grupos dentro de la Eurocopa, la revolución italiana del futbol, que no conoce la derrota desde septiembre de 2018 y que con Mancini a la cabeza han ganado nuevos adeptos y nuevos súper poderes.

Luke Shaw puro arriba a los británicos apenas empezando el partido. La mesa estaba puesta. Sería cuestión de minutos para que la gloria volviera a alcanzar a una nación futbolera, cuyo único título está sentado sobre la ignominia; hoy, su fracaso se ha vuelto a manchar con la intolerancia del ser humano. Leonardo Bonucci puso sobre la tierra los sueños del local. Los mandó a tiempo extra y pese a sus esfuerzos, el destino no podría ser otro que la definición desde los once pasos, donde los jugadores se hacen hombres y los hombres fallan.

Southgate mandó a un par de jugadores al minuto 120 solo para tenerlos en la lista de cobradores. Marcus Rashford y Jadon Sancho entraron solo a fallar. Previo, el joven del Arsenal Bukayo Saka, de tan solo 19 años de edad, había fallado también. No habría más. Inglaterra vio pasar la copa a lo lejos, justo frente a ellos. Uno a uno desfilaron por la entrega de un reconocimiento que la mayoría rechazó: la medalla del segundo lugar. Y es que nadie con el orgullo golpeado de un inglés quiere ser nunca el segundo.

Lo peor estaba por venir. Los tres jugadores que fallaron en la última definición tienen una característica racial en común: la tonalidad oscura de su piel, un blanco perfecto para las críticas despiadadas. De nuevo, la ignominia en un país que presume el primer mundo, y la mentalidad arcaica de quienes no les interesa avanzar.

El primer ministro condenó los insultos a los tres jugadores que osaron errar su tiro. ¿Quién es el culpable? ¿Dos futbolistas que estuvieron toda la noche sentados en el banquillo y solo fueron llamados para los penales y un joven de 19 años que bien podría estar viendo el partido desde el sillón de su sala junto a sus padres? ¿O el técnico, que 25 años atrás privó a Inglaterra de disputar su primera final del torneo europeo? Es más, ¿cómo fue que Southgate llegó ser el seleccionador?

¡Pero qué forma de fallar! No fue uno, no fueron dos, fueron tres soberbias fallas en una jugada en que la ventaja es para quien tiene de frente a la portería. Southgate, en su defensa, alega que la decisión de mandar a esos cobradores fue lo visto y practicado en los entrenamientos.

El mundo no ha cambiado tanto. Termina la Euro en medio de un festejo esperado por parte del futbol italiano y las miradas de los latinoamericanos regresan. La Copa Oro está en marcha, con la discusión en nuestro país sobre Rogelio Funes Mori, el argentino que quiso ser mexicano. Más allá de eso, en el partido disputado en Arlington volvió a escucharse el grito al que decidieron calificarlo de “homofóbico”. Aquí ya está demás si es o no una expresión de homofobia, aquí lo que hay que ver es por qué el mexicano sigue insistiendo en su necedad. Ya se nos dijo una y otra vez que lo eviten, el encuentro fue suspendido en repetidas ocasiones por la misma razón y el problema no parece tener final. ¿Estamos lejos del “primer mundo”? .

¿Qué pasaría si México no va a un Mundial por cuestiones extracancha? Esto pasa en Estados Unidos mientras en territorio nacional, al Irapuato le negaron el ascenso por, precisamente, cuestiones extracancha. ¡Qué ironía! ¿No? ¿Le seguimos? Soy @Foko_54 en Twitter. También respondo en @Champs_MX.