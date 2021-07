Destaca en La Laguna población sin medidas sanitarias ante aumento de casos COVID

Este lunes por la mañana, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, hizo un enérgico llamado a las familias de la Comarca Lagunera por el aumento de casos importados en la región desde hace algunos días.

De acuerdo a su comunicado, múltiples jóvenes han regresado de vacaciones en Mazatlán, Sinaloa y Cancún, Quintana Roo, donde la situación del COVID es incierta.

“Vienen de Mazatlán y de Cancún, entonces un llamado a la sociedad, que tengan cuidado, que no sabemos realmente cuál es la situación (sanitaria) del estado de Sinaloa o el de Quintana Roo, tampoco queremos evitar el turismo en otras partes del país, sin embargo de manera responsable como sucedió lo decimos claramente, el llegar de Mazatlán y un grupo de estudiantes de Cancún, llegaron contagiados, no excedan las 25 personas pero estamos teniendo precauciones en el círculo familiar, en el entorno, para que esto no afecte aquí a nuestra entidad”, expresó.

Además, el alcalde de Torreón Jorge Zermeño se sumó a las advertencias e invitó a la población de La Laguna a extremar precauciones ante el evidente repunte.

"Se ha venido diciendo siempre, tenemos que mantener la vigilancia, los protocolos, cuidarnos, esto no ha terminado y lamentablemente pues a nivel mundial vuelven otro tipo de cepas que pues, esperábamos que no llegarán, pero al parecer empiezan a llegar", declaró.

Esta mañana, las cámaras del Siglo de Torreón realizaron un recorrido por algunas de las zonas más importantes de la región, donde destacaron múltiples personas con el cubrebocas colocado de manera equivocada e incluso sin ella.