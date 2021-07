Tengan cuidado: gobernador de Coahuila a padres en La Laguna por contagios del COVID-19 en Mazatlán y Cancún

Ante nuevos contagios que se han importado desde ciudades turísticas como Mazatlán y Cancún, el gobernador de Coahuila lanzó un llamado “especial” a los padres de familia de La Laguna y de la entidad para que se tenga responsabilidad y se realicen las acciones de prevención del contagio del COVID-19.

Fue durante hoy lunes en la tarde que el mandatario realizó un pronunciamiento al respecto y luego de terminar la reunión semanal del Subcomité de Salud de La Laguna, admitió que se trata de una situación que genera preocupación y acción de parte de las autoridades, toda vez que se trata de contagios que se dan en playas y áreas turísticas, en población joven y sin cobertura de vacunación, que además podría modificar los indicadores sanitarios a nivel local.

“Vienen de Mazatlán y de Cancún, entonces un llamado a la sociedad, que tengan cuidado, que no sabemos realmente cuál es la situación (sanitaria) del estado de Sinaloa o el de Quintana Roo, tampoco queremos evitar el turismo en otras partes del país, sin embargo de manera responsable como sucedió lo decimos claramente, el llegar de Mazatlán y un grupo de estudiantes de Cancún, llegaron contagiados, no exceden las 25 personas pero estamos teniendo precauciones en el círculo familiar, en el entorno, para que esto no afecte aquí a nuestra entidad”.

Riquelme Solís también dijo que por el momento los indicadores respecto al COVID en Coahuila y en La Laguna son “bajos” desde hace meses, aunque para que eso se mantenga de la misma forma es necesaria la colaboración de la población en estos momentos en los que existen variantes del virus y una gran movilidad en todo el país.

“Lo único que buscamos es que, como padres de familia, todos tomemos las precauciones necesarias y como siempre lo hemos hecho públicamente y diciéndole a la gente lo que realmente sucede en nuestra entidad… Lo que sucedió es que grupos de jóvenes que han viajado a Mazatlán y a Cancún han llegado contagiados o han dado a positivo con prueba de PCR, únicamente es el llamado a los padres de familia, para que tengan cuidado, para que tomen las precauciones si es que habrán de salir de vacaciones”, advirtió el gobernador de Coahuila.