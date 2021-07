Detienen a ladrón que pedía 'trato justo' al gobierno para seguir robando

El hombre que en 2018 se hizo viral en redes sociales gracias a un video en el que exigía un 'trato justo' para poder continuar cometiendo delitos, fue detenido en días recientes por las autoridades de la Ciudad de México.

Identificado como Francisco 'N', acaparó la atención del público en la red al exponer su 'preocupación' por la 'poca seguridad' con la que contaban los asaltantes, ya que la gente 'los estaba matando'.

"Este video es para el gobierno, para que nos ayuden, nos apoyen. No sé si lo han visto, pero nos están matando mi gente y nosotros pedimos al gobierno un trato justo, un trato digno. Ya la gente no se espanta como antes. Ya la gente trae dos celulares, el chido y el 'chicharrón' y nos dan el 'chicharrón'. No se pasen de listos, uno llega a desembolsar lo que se chin... y salen los Nokia con la lamparita. Ya no podemos seguir así. Ahora nosotros no tenemos ni seguro, ni prestaciones y nos andan dando en la ma... Ahí tenemos que llegar a curarnos los pin... chipotes con agua con sal y con remedios caseros, porque ni para el pin... seguro nos da el gobierno. Solamente pedimos seguridad para trabajar mi gente", expresa Francisco en el video.

A casi tres años de dicha grabación, el hombre vuelve a dar de qué hablar después de que fuera detenido, según lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo a la SSC, Francisco fue detenido por narcomenudeo en la Calzada Ignacio Zaragoza, de la colonia Ejército de Oriente, en la alcaldía de Iztapalapa, cuando realizaba un intercambio de droga con otro sujeto a bordo de un vehículo.