Mujer se niega a abandonar estacionamiento tras perder boleto en centro comercial de Sonora

Este fin de semana una mujer se volvió viral en las redes sociales por compartir sus fotografías acostada en el estacionamiento de un centro comercial tras perder su boleto.

En la publicación la mujer asegura que no pagaría los 200 pesos que cobra la plaza por boletos extraviados, por lo amenazó con quedarse a dormir ahí.

“Aquí estoy en galerías mall no me han dejado salir con mi carro porque perdí el boleto y no les quiero pagar $200. Les hice consumo y les mostré los papeles de mi automóvil y pues que va a pasar? Exijo que me dejen sacar mi carro y una disculpa por parte de galerías mall. Yo pienso que aquí voy dormir, ya no solo quiero sacar mi carro sino exijo una disculpa de parte de galerías mall. Ya llame 3 veces al 911 y vino la patrulla pero dijeron que ellos no podían hacer nada, ¿Qué no ya se iba a acabar tanta cosa?”, expresó.

"Por ahora tiene que pagar, por descuidada pero también se debería de implementar que en caso de pérdida, se puede comprobar con documentos que la persona es dueña del vehículo, que además se va a consumir a esas tiendas", reflexionó un internauta sobre el derecho de consumidor que tienen las personas que compran dentro de estas plazas comerciales.