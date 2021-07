El 'Talón de Aquiles' de la Zona Metropolitana de La Laguna es la migración de jóvenes egresados

corvis

Hoy, 3:06 pm

publicado por: jerrips d

Lo que no entiendo es porque si los contratan en otras partes fuera asi recien egresados y el La Laguna ni los pelan,quejandose despues de que no pueden ocupar sus vacantes por "falta de talento" o experiencia, no sera que a los que les falta el talento sean los empresarios y personal de RH que no se dan cuenta de esto?

