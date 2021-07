'Funcionarios vinculados a Genaro García Luna ya no trabajan en Seguridad', asegura Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que en la dependencia ya no hay funcionarios vinculados a Genaro García Luna, extitular de la dependencia en el sexenio de Felipe Calderón y actualmente detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Asimismo, Rodríguez reconoció que no puede asegurar al 100% que elementos "de abajo" que trabajaron con García Luna ya hayan sido separados.

En la conferencia mañanera de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la 30 Zona Militar de Villahermosa, la secretaria de Seguridad indicó que se continúa en la revisión en todos los niveles de posibles elementos ligados al extitular de Seguridad con Felipe Calderón.

"En términos generales, lo que puedo decir es que estuvimos enterados sobre esta buena acción que hizo el doctor Alfonso Durazo, y que se continúa haciendo. No le puedo decir al 100% que alguien de abajo no haya trabajado con ellos, pero de los funcionarios que estaban cercanos al régimen, de ninguna manera continúa ninguno, pero no podemos decir que absolutamente ninguno de los de abajo haya trabajado en ese régimen obviamente", dijo la titular de la SSPC.

-"¿Se continúa esta revisión?", se le preguntó.

-"Sí, constantemente en todos los niveles y en todos los organismos, porque hay organismos centralizados y los desconcentrados también", contestó.

En agosto del año pasado, el entonces titular de la SSPC, Alfonso Durazo, reveló que 18 altos funcionarios habían sido separados de la dependencia por su vinculación con Genaro García Luna.

"Son altos cargos, de director general, de director de área y subdirector, suman 18: son tres directores generales, y los demás son directores de área y dos subdirectores, hay dos directores generales de la Guardia Nacional", detalló.