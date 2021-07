El titulo de esta colaboración no se refiere al hermoso tango interpretado por el Zorzal criollo Carlos Gardel, aunque bien se pudiera dedicar a la esforzada selección de Argentina por la obtención de la Copa América, de no haber sido así bien pudo haber sido tema para un gran tango, la obtención del titulo viene después de muchos años, pero como dice el tango “que veinte años no es nada” y así ha sido un año en el que la ausencia por más de dos décadas se ha roto, Cruz Azul, Argentina e Italia en ese orden cronológico han vuelto a levantar una copa, mientras los argentinos vencen a Brasil en un partido anodino con solitario gol en el primer tiempo en el que el equipo brasileño no encontró la forma de revertir para un nuevo maracanazo, el triunfo argentino dio oportunidad para que no faltara el clásico reventador demeritando la participación de Messi olvidando que el nombre de este deporte de futbol asociación cayendo además en las odiosas comparaciones, y un día después con una gran dosis de dramatismo los italianos han primero alcanzado y después vencido en la tanda de penales a la selección Inglesa, que sufre de décadas de ausencia de campeonatos estableciendo además una gran diferencia entre los niveles competitivos.

En cuanto a la presentación de la Selección Nacional en la Copa Oro el marcador escandaloso que los agoreros daban por descontado no llegó, los trinitarios metieron prácticamente el camión en su área nada más faltó que los integrantes de la banca entraran, es de hacer mención la gran actuación del portero de Trinidad que evitó heroicamente la caída de su meta, de esto lo preocupante, por encima de la ausencia de gol, ha sido la lesión de Lozano, quien abandonó el partido tras una fuerte conmoción cerebral y una herida en el arco superciliar que hizo prender las alarmas por lo impactante del momento, la situación se hizo aún más alarmante por la ineptitud del árbitro al retrasar el ingreso de las asistencias ignorando el protocolo de este tipo de situaciones, la participación de el “Chucky” termina por esguince cervical que le llevará en promedio de cuatro a seis semanas de recuperación. ¡Hasta la próxima! 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste